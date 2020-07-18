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Эксперт оценил влияние наводнения в Китае на крупнейшую ГЭС "Санься"
Наводнение в центральном Китае не окажет влияния на крупнейшую в мире китайскую ГЭС "Санься" на реке Янцзы, несмотря на то, что уровень воды в водохранилище ГЭС РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T08:17
хубэй
си цзиньпин
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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хубэй, си цзиньпин, китай, в мире

Эксперт оценил влияние наводнения в Китае на крупнейшую ГЭС "Санься"

08:17 18.07.2020
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© AP Photo / Xinhua News Agency/He YousongЗатопленная улица, Китай
Затопленная улица, Китай
© AP Photo / Xinhua News Agency/He Yousong
Затопленная улица, Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Наводнение в центральном Китае не окажет влияния на крупнейшую в мире китайскую ГЭС "Санься" на реке Янцзы, несмотря на то, что уровень воды в водохранилище ГЭС в пятницу превысил норму, считает член Китайской академии инженерных наук, глава исследовательского института защиты и экологического развития реки Янцзы Чжан Цзяньюнь.
В пятницу сообщалось, что уровень воды в водохранилище ГЭС "Санься" на реке Янцзы превысил критическую отметку на 12 метров из-за непрекращающихся проливных дождей.
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"Наводнение как раз проходит через ГЭС "Санься", пик наводнения ожидался в пятницу вечером, и по сути, как я полагаю, оно не окажет никакого влияния на ГЭС "Санься", - заявил Чжан Цзяньюнь в интервью Центральному телевидению Китая.
Он пояснил, что общая вместимость водохранилища ГЭС "Санься" составляет 45 миллиардов кубических метров, а регулирующая емкость водохранилища (емкость форсировки) достигает 22,1 миллиарда кубических метров, уровень воды в пятницу в 14.00 (9.00 мск) ​​составлял 157,54 метра, и пустыми все еще оставались около 15 миллиардов кубометров емкости форсировки хранилища, поэтому, по его словам, превышение допустимой нормы уровня воды в водохранилище ГЭС "Санься" не повлечет за собой какого-то особого воздействия на ситуацию с наводнениями.
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ГЭС "Санься" - крупнейший гидроэнергетический комплекс в мире, расположена на реке Янцзы в провинции Хубэй в центральной части Китая. Проектная мощность ГЭС "Санься" - 22,4 ГВт. Строительство ГЭС завершено в октябре 2008 года. С мест, подлежавших затоплению, были переселены около 1,4 миллиона жителей.
Ранее в пятницу министерство водных ресурсов Китая публиковало предупреждение об угрозе второго наводнения на реке Янцзы в районе "Санься", первое в этом году произошло 2 июля. Агентство Синьхуа сообщало, ГЭС "Санься" работает на грани своих возможностей с суммарной генерирующей мощностью 22,5 миллиона киловатт из-за повышения уровня воды в водохранилище еще со среды.
C начала июня непрекращающиеся проливные дожди привели к наводнениям в 27 регионах Китая, уровень воды в более чем 400 реках превысил опасную отметку. Председатель КНР Си Цзиньпин дал поручение принять все меры для спасения людей и обеспечения безопасности их собственности.
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Ранее министерство чрезвычайных ситуаций повысило уровень реагирования на ЧС из-за наводнений на большей части территории страны с третьего до второго. В Китае действует четырехуровневая система экстренного реагирования на наводнения, наивысшим является первый уровень.
Наводнения уже затронули около 38 миллионов человек в 27 регионах страны, 141 человек погиб или пропал без вести, 2,25 миллиона человек были эвакуированы. Прямой экономический ущерб, нанесенный природным бедствием, оценивается в 82,2 миллиарда юаней.
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ХубэйСи ЦзиньпинКитайВ мире
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