Самолеты Ил-76 перебросили подразделения на Кубань и в Ростовскую область

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России перебросили личный состав и военную технику разведывательных подразделений, задействованных во внезапной проверке боеготовности, из Тверской области на аэродромы в Краснодарском крае и Ростовской области, сообщает Минобороны России.
В России по решению президента Владимира Путина 17 июля объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
"Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России выполнили перебазирование личного состава и военной техники разведывательных подразделений, задействованных во внезапной проверке боеготовности. Переброска осуществлялась из Тверской области на аэродромы в Краснодарском крае и Ростовской области. Всего на оперативные аэродромы Южного военного округа было доставлено 10 единиц военной техники", - говорится в сообщении.
Кроме того, авиацию ЮВО проверили на готовность перебазироваться на оперативные аэродромы.
"Около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации авиационных соединений 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы. На первом этапе проверки соединения приведены в полную боевую готовность, авиационная техника подготовлена к вылету, самолеты и вертолеты заправлены, выполнена загрузка авиационных средств поражения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что проверка боевой готовности проводится под руководством комиссий Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов привлечено свыше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. По его словам, в ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.
Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил РФ.