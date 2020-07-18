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Самолеты Ил-76 перебросили подразделения на Кубань и в Ростовскую область
Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России перебросили личный состав и военную технику разведывательных подразделений, задействованных во внезапной... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T08:04
каспийское море
воздушно-космические силы россии
южный военный округ
воздушно-десантные войска россии
ил-76
владимир путин
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тверская область
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безопасность
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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каспийское море, воздушно-космические силы россии, южный военный округ, воздушно-десантные войска россии, ил-76, владимир путин, сергей шойгу, тверская область, краснодарский край, безопасность

Самолеты Ил-76 перебросили подразделения на Кубань и в Ростовскую область

08:04 18.07.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД . Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России перебросили личный состав и военную технику разведывательных подразделений, задействованных во внезапной проверке боеготовности, из Тверской области на аэродромы в Краснодарском крае и Ростовской области, сообщает Минобороны России.
В России по решению президента Владимира Путина 17 июля объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
Проверка боеготовности российских войск. Видео Минобороны РФ
17 июля, 18:44
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
"Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России выполнили перебазирование личного состава и военной техники разведывательных подразделений, задействованных во внезапной проверке боеготовности. Переброска осуществлялась из Тверской области на аэродромы в Краснодарском крае и Ростовской области. Всего на оперативные аэродромы Южного военного округа было доставлено 10 единиц военной техники", - говорится в сообщении.
Кроме того, авиацию ЮВО проверили на готовность перебазироваться на оперативные аэродромы.
"Около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации авиационных соединений 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы. На первом этапе проверки соединения приведены в полную боевую готовность, авиационная техника подготовлена к вылету, самолеты и вертолеты заправлены, выполнена загрузка авиационных средств поражения", - сказано в сообщении.
Учебный корабль Балтийского флота
17 июля, 15:51
Во внезапной проверке соединений Балтфлота участвуют более 600 военных
Отмечается, что проверка боевой готовности проводится под руководством комиссий Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов привлечено свыше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. По его словам, в ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.
Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил РФ.
Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии
17 июля, 13:21
Масштабные внезапные проверки Вооруженных сил России в 2015-2020 годах
83000231
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Каспийское мореВоздушно-космические силы РоссииЮжный военный округВоздушно-десантные войска РоссииИл-76Владимир ПутинСергей ШойгуТверская областьКраснодарский крайБезопасность
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