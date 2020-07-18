Самолеты Ил-76 перебросили подразделения на Кубань и в Ростовскую область

"Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России выполнили перебазирование личного состава и военной техники разведывательных подразделений, задействованных во внезапной проверке боеготовности. Переброска осуществлялась из Тверской области на аэродромы в Краснодарском крае и Ростовской области. Всего на оперативные аэродромы Южного военного округа было доставлено 10 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, авиацию ЮВО проверили на готовность перебазироваться на оперативные аэродромы.

"Около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации авиационных соединений 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы. На первом этапе проверки соединения приведены в полную боевую готовность, авиационная техника подготовлена к вылету, самолеты и вертолеты заправлены, выполнена загрузка авиационных средств поражения", - сказано в сообщении.