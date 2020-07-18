В Кузбассе один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями

КЕМЕРОВО, 18 июл -РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей на кузбасской трассе, один человек от полученных травм скончался в медучреждении, 16-летнего подростка оперируют, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
"ДТП на трассе Белово-Прокопьевск. Столкновение двух легковых автомобилей, пятеро пострадавших, из них 16-летний подросток. Выезд трех бригад скорой медицинской помощи. Все госпитализированы. Крайне тяжелая женщина, мать 16-летнего ребенка, скончалась в реанимации в Белово от травм, несовместимых с жизнью. Подросток находится тяжелом состоянии в Центре охраны здоровья шахтеров, в данный момент его оперируют", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь центра Антон Дужик.
Собеседник агентства добавил, что остальные трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.
В свою очередь в отделе пропаганды управления регионального ГИБДД уточнили, что автоавария произошла 18 июля около 6.50 (2.50 мск) на 37-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2109, двигавшийся со стороны Ленинска-Кузнецкого в направлении Белово, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Ist. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены пять человек: водитель Toyota, женщина 43 лет, два ее пассажира: мужчина 39 лет и женщина 64 лет; а также водитель ВАЗ, 34-летняя женщина, и ее 16-летний пассажир.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
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