В Кузбассе один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями

"ДТП на трассе Белово-Прокопьевск. Столкновение двух легковых автомобилей, пятеро пострадавших, из них 16-летний подросток. Выезд трех бригад скорой медицинской помощи. Все госпитализированы. Крайне тяжелая женщина, мать 16-летнего ребенка, скончалась в реанимации в Белово от травм, несовместимых с жизнью. Подросток находится тяжелом состоянии в Центре охраны здоровья шахтеров, в данный момент его оперируют", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь центра Антон Дужик.