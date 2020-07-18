Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574523168.html
В Приамурье семья умершего врача с COVID-19 получила один миллион рублей
Семье скончавшегося врача-кардиолога Андрея Котенкова, имевшего диагноз COVID-19, выплатили один миллион рублей, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T07:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
василий орлов
амурская область
благовещенск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337533_0:0:2919:1642_1400x0_80_0_0_08c64dc99fecab304befd18d08a24499.jpg
https://ria.ru/20200516/1571557631.html
амурская область
благовещенск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337533_0:0:2919:1642_1400x0_80_0_0_08c64dc99fecab304befd18d08a24499.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337533_190:0:2919:2047_1400x0_80_0_0_9873b59c244e6b7fdf36ef76078c6e2a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337533_630:0:2677:2047_1400x0_80_0_0_b332e8b968bef9a7800b422651672e7b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, василий орлов, амурская область, благовещенск, общество

В Приамурье семья умершего врача с COVID-19 получила один миллион рублей

07:00 18.07.2020
116
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл - РИА Новости. Семье скончавшегося врача-кардиолога Андрея Котенкова, имевшего диагноз COVID-19, выплатили один миллион рублей, сообщает правительство Амурской области.
Губернатор Амурской области Василий Орлов 10 июля сообщил, что скончался врач-кардиолог станции скорой помощи Благовещенска Андрей Котенков.
"Средства в сумме один миллион рублей были перечислены по линии регионального минздрава вдове и матери погибшего доктора. Решение об этом принял губернатор области Василий Орлов. Эти средства дополнит федеральную материальную помощь, которая положена семье в этом случае", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование причин смерти медика продолжаются, но известно, что "в анамнезе доктора была новая коронавирусная инфекция".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники
16 мая, 18:47Распространение нового коронавируса
Высший совет ЕР проследит за ситуацией с выплатами врачам в регионах
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Василий ОрловАмурская областьБлаговещенскОбщество
Рекомендуем
Военный медик
В Республике Тыва военные построят многофункциональный медцентр
Космодром Восточный
Врачи ФМБА отправились на "Восточный" для борьбы с COVID-19
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В инфекционной больнице № 2 в Москве более 100 пациентов лечатся от COVID
Фуа-гра
Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
Медсестра в прививочном кабинете
Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
Вакцина от коронавируса
Опять на те же грабли. Кому невыгодно появление вакцины от COVID-19
Иосиф Пригожин на пресс-конференции
Иосиф Пригожин заявил об угрозах расправы
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Пермском крае умерла врач с подозрением на коронавирус
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Россиянам рассказали, как выбрать самые сладкие арбузы и дыни
Врач
Вирусолог оценил исследование о "самом раннем" симптоме COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
Крым
Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
Врач
В Приамурье число жертв коронавируса достигло 32 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин считает, что День города в Москве пройдет по расписанию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
23:51Израильские военные задержали трех палестинцев по подозрению в терроризме
Лента новостейМолния