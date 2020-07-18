В Приамурье семья умершего врача с COVID-19 получила один миллион рублей

"Средства в сумме один миллион рублей были перечислены по линии регионального минздрава вдове и матери погибшего доктора. Решение об этом принял губернатор области Василий Орлов. Эти средства дополнит федеральную материальную помощь, которая положена семье в этом случае", - говорится в сообщении.