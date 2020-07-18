Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200718/1574523051.html
В Канаде сочли преступлением осквернение кенотафа дивизии СС "Галичина"
Неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" на украинском кладбище в канадском городе Оквилл, полиция расследовала... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:22
галичина (дивизия войск сс)
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
канада
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155701/82/1557018276_0:0:1028:579_1400x0_80_0_0_5e472d075141f3949a44425877d57b9d.jpg
https://ria.ru/20170427/1493228421.html
https://ria.ru/20180429/1519662445.html
https://ria.ru/20200527/1572072654.html
Ну что канадцы союзники нацистов это давно ясно,Они и приручили преступников.Осели у них украинцы которые были за нацистов.
427
Англосаксы, досих пор гордятся, что натравили Германию и весь Рейх на Россию.
418
167
канада
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155701/82/1557018276_0:0:1028:579_1400x0_80_0_0_5e472d075141f3949a44425877d57b9d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155701/82/1557018276_60:0:913:640_1400x0_80_0_0_edc08fdab4918591edf69a3c8e6ec281.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155701/82/1557018276_52:0:692:640_1400x0_80_0_0_23c139624f28f313536810e0da8ff5c2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
галичина (дивизия войск сс), великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), канада, украина, в мире

В Канаде сочли преступлением осквернение кенотафа дивизии СС "Галичина"

06:47 18.07.2020 (обновлено: 09:22 18.07.2020)
39641
© Фото : Public domainБойцы дивизии СС "Галичина" во время битвы за Броды. 1944 год
Бойцы дивизии СС Галичина во время битвы за Броды. 1944 год
© Фото : Public domain
Бойцы дивизии СС "Галичина" во время битвы за Броды. 1944 год. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" на украинском кладбище в канадском городе Оквилл, полиция расследовала инцидент как преступление, совершенное на почве ненависти.
Надпись гласила "Nazi war monument" ("Нацистский военный памятник"), пишет издание Ottawa Citizen. В полиции считают, что она появилась между 19 и 21 июня.
Вид Тернополя. Архивное фото
27 апреля 2017, 13:31
В Тернополе неизвестные облили краской памятный знак дивизии СС "Галичина"
"Из-за содержания граффити это преступление расследуется как совершенное на почве ненависти", — сообщалось в июньском пресс-релизе полиции.
Однако месяц спустя полиция региона Халтон выпустила новый пресс-релиз с разъяснениями, в котором заявила, что исходила из того, что преступление направлено против "украинцев в целом" или "украинских членов этого культурного центра" (о каком культурном центре идет речь, не уточнялось). При этом в полиции подчеркнули, что ни на одном из этапов не считали, что "определенной группой, против которой было сделано граффити, были нацисты".

"Мы сожалеем по поводу какой-либо боли, вызванной ошибочной информацией, которая предполагает, что служба в какой-либо форме поддерживает нацистов", — говорится в пресс-релизе.

Расследование еще продолжается.
В 2017 году российское посольство в Оттаве опубликовало фотографию монумента в Twitter, подчеркнув, что в Канаде стоят памятники коллаборационистам и "никто ничего с этим не делает".
Бывшие солдаты дивизии СС Галичина во время чествования в Львовской области на Украине. Архивное фото
29 апреля 2018, 05:02
В Киеве заявили, что дивизия СС "Галичина" была лучше Красной армииМобилизованных в дивизию, воевавшую на стороне нацистов, обучали, прежде чем отправить в бой, а красноармейцев часто сразу бросали в мясорубку, заявил глава украинского Института национальной памяти.
Дивизию СС "Галичина" создали на Западной Украине в 1943 году с разрешения немецких оккупационных властей. В нее набирали украинских добровольцев. Дивизия участвовала в боях против партизан и карательных операциях — например, в уничтожении польского села Гута Пеняцка, где были убиты более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
На Украине нет однозначной оценки деятельности дивизии "Галичина": некоторые политические силы утверждают, что она боролась за независимость Украины, другие уверены, что дивизия выступала на стороне нацистов.
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
27 мая, 16:50
Суд в Киеве признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской
13797146667117
Обсудить 167
Галичина (дивизия войск СС)Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)КанадаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну что канадцы союзники нацистов это давно ясно,Они и приручили преступников.Осели у них украинцы которые были за нацистов.
18 июля, 07:31
Andrej Kozakov
347023075
Англосаксы, досих пор гордятся, что натравили Германию и весь Рейх на Россию.
18 июля, 06:52
Геннадий Solo
3082060102
Рекомендуем
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter
Семья в одном из парков Москвы
Кто называет фашистскими поправки в Семейный кодекс?
3D модель ледокола Лидер
"Новый хозяин Севера": почему Запад не сможет потеснить Россию в Арктике
Иосиф Пригожин на пресс-конференции
Иосиф Пригожин заявил об угрозах расправы
Автомобили
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Владимир Познер
Познер одним словом выразил ощущения по отношению к России
Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017
Талибы ответили на обвинения американских СМИ в "сговоре" с Россией
Автомобиль на водородной заправке в Париже
Европа проведет зеленую революцию на Украине и заставит платить Россию
Казино
Украина станет новым Лас-Вегасом
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Против Киева начали расследование о незакрытии неба при крушении MH17
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева рассказала о "чудовищной ошибке" молодости
Анна Амбарцумян
В элитном московском отеле нашли труп известной блогерши
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
23:51Израильские военные задержали трех палестинцев по подозрению в терроризме
Лента новостейМолния