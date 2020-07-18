В Канаде сочли преступлением осквернение кенотафа дивизии СС "Галичина"

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" на украинском кладбище в канадском городе Оквилл, полиция расследовала инцидент как преступление, совершенное на почве ненависти.
Надпись гласила "Nazi war monument" ("Нацистский военный памятник"), пишет издание Ottawa Citizen. В полиции считают, что она появилась между 19 и 21 июня.
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"Из-за содержания граффити это преступление расследуется как совершенное на почве ненависти", — сообщалось в июньском пресс-релизе полиции.
Однако месяц спустя полиция региона Халтон выпустила новый пресс-релиз с разъяснениями, в котором заявила, что исходила из того, что преступление направлено против "украинцев в целом" или "украинских членов этого культурного центра" (о каком культурном центре идет речь, не уточнялось). При этом в полиции подчеркнули, что ни на одном из этапов не считали, что "определенной группой, против которой было сделано граффити, были нацисты".
"Мы сожалеем по поводу какой-либо боли, вызванной ошибочной информацией, которая предполагает, что служба в какой-либо форме поддерживает нацистов", — говорится в пресс-релизе.
Расследование еще продолжается.
В 2017 году российское посольство в Оттаве опубликовало фотографию монумента в Twitter, подчеркнув, что в Канаде стоят памятники коллаборационистам и "никто ничего с этим не делает".
Дивизию СС "Галичина" создали на Западной Украине в 1943 году с разрешения немецких оккупационных властей. В нее набирали украинских добровольцев. Дивизия участвовала в боях против партизан и карательных операциях — например, в уничтожении польского села Гута Пеняцка, где были убиты более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
На Украине нет однозначной оценки деятельности дивизии "Галичина": некоторые политические силы утверждают, что она боролась за независимость Украины, другие уверены, что дивизия выступала на стороне нацистов.