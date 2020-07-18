В Канаде сочли преступлением осквернение кенотафа дивизии СС "Галичина"

Однако месяц спустя полиция региона Халтон выпустила новый пресс-релиз с разъяснениями, в котором заявила, что исходила из того, что преступление направлено против "украинцев в целом" или "украинских членов этого культурного центра" (о каком культурном центре идет речь, не уточнялось). При этом в полиции подчеркнули, что ни на одном из этапов не считали, что "определенной группой, против которой было сделано граффити, были нацисты".