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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200718/1574522972.html
В Казахстане выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1808 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 68 703, сообщила в субботу межведомственная... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T06:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нур-султан
восточно-казахстанская область
казахстан
в мире
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нур-султан
восточно-казахстанская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469140_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1b7dae70d32ff8170cee009731411fd0.jpg
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, нур-султан, восточно-казахстанская область, казахстан, в мире

В Казахстане выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса

06:39 18.07.2020
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
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АЛМА-АТА, 18 июл - РИА Новости. В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1808 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 68 703, сообщила в субботу межведомственная комиссия.
Количество выздоровевших пациентов превышает 40 тысяч. В стране зафиксировано 464 случая смерти от коронавируса.
"Зарегистрированы 1808 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 895, бессимптомных носителей - 913", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Нур-Султане (252), Алма-Ате (229) и Восточно-Казахстанской области (203).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанВосточно-Казахстанская областьКазахстанВ мире
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