https://ria.ru/20200718/1574522972.html
В Казахстане выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1808 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 68 703, сообщила в субботу межведомственная... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T06:39
2020-07-18T06:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нур-султан
восточно-казахстанская область
казахстан
в мире
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https://ria.ru/20200718/1574522933.html
1
нур-султан
восточно-казахстанская область
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469140_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1b7dae70d32ff8170cee009731411fd0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, нур-султан, восточно-казахстанская область, казахстан, в мире