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Иосиф Пригожин заявил об угрозах расправы
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что представители фирмы, отсудившей квартиру у его первой супруги, угрожают ему расправой. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T14:18
иосиф пригожин
москва
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Иосифу Пригожину угрожают расправой. Что он на это ответил?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
иосиф пригожин, москва

Иосиф Пригожин заявил об угрозах расправы

06:22 18.07.2020 (обновлено: 14:18 18.07.2020)
56759
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИосиф Пригожин на пресс-конференции
Иосиф Пригожин на пресс-конференции
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что представители фирмы, отсудившей квартиру у его первой супруги, угрожают ему расправой.
В квартире, как сообщают СМИ, проживали также дочь, бывшая теща продюсера и сын, которому он оставил это жилье при разводе с женой.
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"Люди, с которыми я встречался по поводу ситуации с квартирой и вел переговоры, угрожали мне расправой, мол, у них есть связи в органах МВД. Сказали, что, если я полезу в эту историю, они со мной расправятся. Вот и все. У меня ощущение, что мы вернулись в 1990-е годы", — посетовал Пригожин в интервью WomanHit.ru.
Продюсер добавил, что квартиру еще не забрали, однако даже если ее отнимут, он примет меры для ее возвращения.

"Преступники должны сидеть в тюрьме. Вот эти люди, которые лишают дома пожилых людей, их дом — тюрьма. И правоохранительные органы рано или поздно доберутся до них и до тех, кто их прикрывает. Ничего безнаказанно не проходит. Их угрозы я для себя на пленку записал и однозначно приду к ним в камеру навестить. Посмотрю им в глаза после всего того, что они мне наговорили".

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве
Иосиф Пригожин
музыкальный продюсер
Ранее в беседе с каналом РЕН ТВ Пригожин выразил удивление тем, что его бывшая жена смогла потерять недвижимость на сто миллионов. Он пообещал помочь экс-супруге, но напомнил, что за нее несет ответственность ее новый муж.
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