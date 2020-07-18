Иосиф Пригожин заявил об угрозах расправы

"Преступники должны сидеть в тюрьме. Вот эти люди, которые лишают дома пожилых людей, их дом — тюрьма. И правоохранительные органы рано или поздно доберутся до них и до тех, кто их прикрывает. Ничего безнаказанно не проходит. Их угрозы я для себя на пленку записал и однозначно приду к ним в камеру навестить. Посмотрю им в глаза после всего того, что они мне наговорили".