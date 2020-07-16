Пригожин удивился, как экс-жена потеряла недвижимость на "сто миллионов"

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Музыкальный продюсер Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом РЕН ТВ прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что его бывшую супругу и детей выселили из квартиры из-за долгов.

Он отметил, что при разводе не забирал недвижимость и "помогал как мог".

"Я сделал все, что я должен был сделать. Я встал в шортах и ушел", — подчеркнул он, отметив, что первый брак закончился давно, а сейчас у него другая семья.

Также Пригожин возмутился, как можно было "поставить под удар собственных детей". По его словам, он не стал бы оформлять имущество на бывшую супругу, если бы знал, чем это закончится.

Продюсер удивился, как можно было в Москве "профукать недвижимость на сто миллионов". При этом он добавил, что не будет бросать свою семью и "бежать спасать" предыдущую. Также Пригожин напомнил, что его бывшая супруга вышла замуж еще раз — поэтому ответственность за нее несет ее новый муж.