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Пригожин удивился, как экс-жена потеряла недвижимость на "сто миллионов"
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом РЕН ТВ прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что его бывшую супругу и детей выселили из РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:34
культура
россия
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иосиф пригожин
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россия, шоу-бизнес, иосиф пригожин, москва, швейцария

Пригожин удивился, как экс-жена потеряла недвижимость на "сто миллионов"

17:15 16.07.2020 (обновлено: 17:34 16.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом РЕН ТВ прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что его бывшую супругу и детей выселили из квартиры из-за долгов.
Он отметил, что при разводе не забирал недвижимость и "помогал как мог".
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве
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"Я сделал все, что я должен был сделать. Я встал в шортах и ушел", — подчеркнул он, отметив, что первый брак закончился давно, а сейчас у него другая семья.
Также Пригожин возмутился, как можно было "поставить под удар собственных детей". По его словам, он не стал бы оформлять имущество на бывшую супругу, если бы знал, чем это закончится.
Продюсер удивился, как можно было в Москве "профукать недвижимость на сто миллионов". При этом он добавил, что не будет бросать свою семью и "бежать спасать" предыдущую. Также Пригожин напомнил, что его бывшая супруга вышла замуж еще раз — поэтому ответственность за нее несет ее новый муж.
Ранее Пригожин рассказал, что живет в многоквартирном доме, а загородного дома у него нет. Однако у продюсера, как он признался, есть дача в Швейцарии. Также в его семье всего один автомобиль, а остальные периодически предоставляют производители на контрактной основе.
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КультураРоссияШоу-бизнесИосиф ПригожинМоскваШвейцария
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