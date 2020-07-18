https://ria.ru/20200718/1574522355.html
Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США изучит, нарушил ли Twitter соглашение 2010 года, компания может быть оштрафована в крупном размере регуляторами США... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T04:03
2020-07-18T04:03
илон маск
uber
tesla motors
канье уэст
spacex
билл гейтс
сша
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148836/51/1488365160_0:197:2942:1852_1400x0_80_0_0_775a57a7315edce74362e8eb8a3abdcb.jpg
https://ria.ru/20200717/1574508947.html
https://ria.ru/20200716/1574469461.html
https://ria.ru/20200716/1574469332.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148836/51/1488365160_0:197:2942:1852_1400x0_80_0_0_775a57a7315edce74362e8eb8a3abdcb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148836/51/1488365160_106:0:2837:2048_1400x0_80_0_0_2867817bfde5da82ba0e0a1bdb0320df.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/148836/51/1488365160_447:0:2495:2048_1400x0_80_0_0_aad8d72f9c57885e18acbf07a479f5b6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, uber, tesla motors, канье уэст, spacex, билл гейтс, сша, twitter, в мире
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США
изучит, нарушил ли Twitter
соглашение 2010 года, компания может быть оштрафована в крупном размере регуляторами США после взлома ряда аккаунтов известных лиц, сообщает агентство Блумберг
.
Ранее неизвестные взломали аккаунты ряда американских знаменитостей. В число пострадавших от взлома попали бывший вице-президент США Джо Байден
, экс-президент Барак Обама
, основатель Tesla
и SpaceX Илон Маск
, миллиардеры Билл Гейтс
, Майкл Блумберг
и Уоррен Баффет
, глава Amazon Джефф Безос
, репер Канье Уэст
, компании Apple
, Uber
и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.
По данным агентства, ФТК намерена проанализировать, нарушила ли компания договоренности 2010 года. Тогда были урегулированы вопросы, связанные с утверждениями, что компания не смогла защитить данные пользователей во время взлома в 2009 году. В тот момент злоумышленникам удалось взломать ряд аккаунтов. Фальшивые сообщения были в том числе размещены на странице Барака Обамы, бывшего на тот момент избранным президентом.
В рамках соглашения компания должна была воспользоваться услугами независимого аудитора для оценки ее мер по обеспечению безопасности раз в два года на протяжении 10 лет, а также указать сотрудника, ответственного за информационную безопасность, провести оценку рисков и тестирование мер безопасности.
По мнению Дэвида Владека, который в 2010 году был директором Бюро по защите прав потребителей в ФТК, комиссия может начать новое расследование или подать жалобу против Twitter за нарушение положений действующего соглашения.
Соглашение с ФТК длится 20 лет, что дает комиссии возможность тщательно проверить, нарушил ли Twitter соглашение, введя пользователей в заблуждение по поводу обеспечения секретности. У ФТК нет полномочий штрафовать компании за введение потребителей в заблуждение, за исключением случаев, когда компания уже подлежит существующему урегулированию.