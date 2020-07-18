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Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США изучит, нарушил ли Twitter соглашение 2010 года, компания может быть оштрафована в крупном размере регуляторами США... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T04:03
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/148836/51/1488365160_0:197:2942:1852_1400x0_80_0_0_775a57a7315edce74362e8eb8a3abdcb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, uber, tesla motors, канье уэст, spacex, билл гейтс, сша, twitter, в мире

Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ

04:03 18.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Федеральная торговая комиссия (ФТК) США изучит, нарушил ли Twitter соглашение 2010 года, компания может быть оштрафована в крупном размере регуляторами США после взлома ряда аккаунтов известных лиц, сообщает агентство Блумберг.
Ранее неизвестные взломали аккаунты ряда американских знаменитостей. В число пострадавших от взлома попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, репер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.
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По данным агентства, ФТК намерена проанализировать, нарушила ли компания договоренности 2010 года. Тогда были урегулированы вопросы, связанные с утверждениями, что компания не смогла защитить данные пользователей во время взлома в 2009 году. В тот момент злоумышленникам удалось взломать ряд аккаунтов. Фальшивые сообщения были в том числе размещены на странице Барака Обамы, бывшего на тот момент избранным президентом.
В рамках соглашения компания должна была воспользоваться услугами независимого аудитора для оценки ее мер по обеспечению безопасности раз в два года на протяжении 10 лет, а также указать сотрудника, ответственного за информационную безопасность, провести оценку рисков и тестирование мер безопасности.
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По мнению Дэвида Владека, который в 2010 году был директором Бюро по защите прав потребителей в ФТК, комиссия может начать новое расследование или подать жалобу против Twitter за нарушение положений действующего соглашения.
Соглашение с ФТК длится 20 лет, что дает комиссии возможность тщательно проверить, нарушил ли Twitter соглашение, введя пользователей в заблуждение по поводу обеспечения секретности. У ФТК нет полномочий штрафовать компании за введение потребителей в заблуждение, за исключением случаев, когда компания уже подлежит существующему урегулированию.
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