Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников

“Чтобы грамотно избавиться от мошенников в телефонном разговоре или в переписке, необходимо прежде всего определить, что это именно мошенник. Аферисты, как правило, действуют в тех сферах, где нечетко разъяснена государственная или бизнес-услуга. Речь идет о популярной услуге, которая заинтересует всех”, — уточняет эксперт.