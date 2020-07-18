https://ria.ru/20200718/1574521832.html
Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
Если вы распознали в телефонном разговоре с незнакомцем настоящего мошенника, стоит обязательно сказать ему о том, что вы его раскрыли, а также пригрозить... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T02:53
2020-07-18T02:53
арсений щельцин
технологии
безопасность
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арсений щельцин, технологии, безопасность, общество
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Если вы распознали в телефонном разговоре с незнакомцем настоящего мошенника, стоит обязательно сказать ему о том, что вы его раскрыли, а также пригрозить обратиться в правоохранительные органы. В противном случае количество подобных звонков от лица других организаций на ваш номер возрастет, рассказал агентству "Прайм
" генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин
.
“Чтобы грамотно избавиться от мошенников в телефонном разговоре или в переписке, необходимо прежде всего определить, что это именно мошенник. Аферисты, как правило, действуют в тех сферах, где нечетко разъяснена государственная или бизнес-услуга. Речь идет о популярной услуге, которая заинтересует всех”, — уточняет эксперт.
Часто мошенники предлагают от лица банка, госоргана или какой-то партнерской организации уточнить ваши данные: платежные, персональные, тематические.
Определить, что действует мошенник, и что это не просто некачественная коммуникация со стороны госоргана или компании или госкомпании, можно простым способом – всегда подвергать сомнению любые нестандартные формы коммуникации, советует Щельцин.
То есть, если вы привыкли переводить деньги через мобильные приложения, и вам поступает звонок с непонятного номера, лучше подвергните сомнению этот звонок, попросите уточнить ваши данные максимально детально.