https://ria.ru/20200718/1574521583.html
Познер одним словом выразил ощущения по отношению к России
Телеведущий Владимир Познер описал одним словом общие ощущения по отношению к ряду понятий, родителям, себе и России. Его высказывания приводятся в интервью на... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T01:37
2020-07-18T01:37
россия
шоу-бизнес
владимир познер
журналист
общество
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Познер охарактеризовал Россию одним словом
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https://ria.ru/20200404/1569563522.html
Себекхотеп III
Эх, спросил бы он у россиян, каким одним словом они выразили бы отношение к Познеру. Думаю, там было бы два слова.
19
Себекхотеп III
Блин, ошибся, три слова, предлог "на" тоже ведь отдельное слово.
14
6
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шоу-бизнес, владимир познер, журналист, общество