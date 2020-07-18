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Познер одним словом выразил ощущения по отношению к России
Телеведущий Владимир Познер описал одним словом общие ощущения по отношению к ряду понятий, родителям, себе и России. Его высказывания приводятся в интервью на... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T01:37
россия
шоу-бизнес
владимир познер
журналист
общество
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Познер охарактеризовал Россию одним словом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568678638_0:378:1668:1316_1400x0_80_0_0_d2f13c38e303d76b6b5252842081c8ec.jpg
https://ria.ru/20200404/1569563522.html
Эх, спросил бы он у россиян, каким одним словом они выразили бы отношение к Познеру. Думаю, там было бы два слова.
19
Блин, ошибся, три слова, предлог "на" тоже ведь отдельное слово.
14
6
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, шоу-бизнес, владимир познер, журналист, общество

Познер одним словом выразил ощущения по отношению к России

01:37 18.07.2020
4841
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВладимир Познер
Владимир Познер
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Владимир Познер. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер описал одним словом общие ощущения по отношению к ряду понятий, родителям, себе и России. Его высказывания приводятся в интервью на сайте телеведущего Познер Online.
Так, Россия вызвала у него ассоциацию со словом "сложность", детство — "познание", а счастье — "любовь".
Владимир Познер
4 апреля, 02:10
Познер рассказал о комплексе неполноценности России перед Западом
Свою мать Жеральдин Люттен он охарактеризовал словами "самое главное", а отца — "трагедией". Ассоциацией Познера, суммирующей ощущения по отношению к самому себе, оказалось слово "поиск".
Ранее телеведущий резко высказался о стереотипах о России. Он также выразил мнение, что фейки, наподобие историй о "пожирании детей" в стране, стали результатом ложной информации о России в зарубежных СМИ.
Владимир Познер имеет гражданство трех стран – России, США и Франции. В 1991-1997 годах телеведущий жил в США, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
1676431351
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РоссияШоу-бизнесВладимир ПознерЖурналистОбщество
Популярные комментарии
Эх, спросил бы он у россиян, каким одним словом они выразили бы отношение к Познеру. Думаю, там было бы два слова.
18 июля, 01:49
Себекхотеп III
1140004
Блин, ошибся, три слова, предлог "на" тоже ведь отдельное слово.
18 июля, 02:02
Себекхотеп III
920003
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