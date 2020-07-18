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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200718/1574521538.html
В РПЦ вспоминают преподобномучениц инокиню Варвару и Елизавету Романову
В Русской православной церкви в субботу отмечают день памяти преподобномучениц Великой княжны Елизаветы Федоровны Романовой, знаменитой основательницы... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T01:31
религия и мировоззрение
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
елизавета федоровна
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москва
алапаевск
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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елисаветинско-сергиевское просветительское общество, елизавета федоровна, строгановское училище, москва, алапаевск, санкт-петербург

В РПЦ вспоминают преподобномучениц инокиню Варвару и Елизавету Романову

01:31 18.07.2020
155
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПамятник Великой княгине Елизавете Федоровне Романовой на территории Марфо-Мариинской обители милосердия.
Памятник Великой княгине Елизавете Федоровне Романовой на территории Марфо-Мариинской обители милосердия.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Памятник Великой княгине Елизавете Федоровне Романовой на территории Марфо-Мариинской обители милосердия.. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В Русской православной церкви в субботу отмечают день памяти преподобномучениц Великой княжны Елизаветы Федоровны Романовой, знаменитой основательницы Марфо-Мариинской обители, а также инокини Варвары, погибших 102 года назад в Свердловской области.
Семнадцатого июля, в день царственных страстотерпцев, православные верующие вспоминали об убитых в 1918 году российском императоре Николае II и его семье.
Настоятельница Марфо-Мариинской обители великая княгиня Елизавета Федоровна
18 июля 2018, 08:00Религия и мировоззрение
"Большевики ввели белых в заблуждение". Как умерла Елизавета Романова
Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоровна (Елизавета Александра Луиза Алиса) родилась 1 ноября 1864 года в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Она основала Марфо-Мариинскую обитель в Москве, была председателем Петровского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского дамского комитета Российского общества Красного Креста, Царскосельского благотворительного общества и Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей. В 1896 году основала Елизаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Также она была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища и учредила приют для престарелых театральных деятелей.
Елизавета Федоровна была убита 18 июля 1918 года большевиками: ее живьем сбросили в шахту недалеко от Алапаевска (Свердловская область). Всего там были казнены восемь человек – члены семьи Романовых и их приближенные. Двое из убитых канонизированы Русской православной церковью как преподобномученицы: великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Варвара.
Великая княгиня Елизавета Федоровна
1 ноября 2014, 10:01
Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова1 ноября 2014 года исполняется 150 лет со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, святой великомученицы.
Сейчас в Марфо-Мариинской обители милосердия расположен женский монастырь. По данным сайта обители, там действует восемь социальных проектов. В обители помогают "тем, кто более всего в этом нуждается": детям-инвалидам, детям-сиротам, больным, немощным, престарелым людям "и всем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации". Также в обители расположена справочная служба "Милосердие".
Ранее председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова заявила, что в Алапаевске нужно создать туристический кластер.
Великая Княгиня Ольга, Великая Княгиня Мария, Николай II, Александра, Великая Княгиня Анастасия, Царевич Алексей, Великая Княгиня Татьяна
Вчера, 00:54Религия и мировоззрение
СК рассказал о деталях расследования убийства Николая II и его семьи
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Религия и мировоззрениеЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоЕлизавета ФедоровнаСтрогановское училищеМоскваАлапаевскСанкт-Петербург
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