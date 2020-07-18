В РПЦ вспоминают преподобномучениц инокиню Варвару и Елизавету Романову

Семнадцатого июля, в день царственных страстотерпцев, православные верующие вспоминали об убитых в 1918 году российском императоре Николае II и его семье.

Сейчас в Марфо-Мариинской обители милосердия расположен женский монастырь. По данным сайта обители, там действует восемь социальных проектов. В обители помогают "тем, кто более всего в этом нуждается": детям-инвалидам, детям-сиротам, больным, немощным, престарелым людям "и всем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации". Также в обители расположена справочная служба "Милосердие".