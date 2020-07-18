В РПЦ вспоминают преподобномучениц инокиню Варвару и Елизавету Романову

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В Русской православной церкви в субботу отмечают день памяти преподобномучениц Великой княжны Елизаветы Федоровны Романовой, знаменитой основательницы Марфо-Мариинской обители, а также инокини Варвары, погибших 102 года назад в Свердловской области.
Семнадцатого июля, в день царственных страстотерпцев, православные верующие вспоминали об убитых в 1918 году российском императоре Николае II и его семье.
Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоровна (Елизавета Александра Луиза Алиса) родилась 1 ноября 1864 года в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Она основала Марфо-Мариинскую обитель в Москве, была председателем Петровского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского дамского комитета Российского общества Красного Креста, Царскосельского благотворительного общества и Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей. В 1896 году основала Елизаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Также она была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища и учредила приют для престарелых театральных деятелей.
Елизавета Федоровна была убита 18 июля 1918 года большевиками: ее живьем сбросили в шахту недалеко от Алапаевска (Свердловская область). Всего там были казнены восемь человек – члены семьи Романовых и их приближенные. Двое из убитых канонизированы Русской православной церковью как преподобномученицы: великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Варвара.
Сейчас в Марфо-Мариинской обители милосердия расположен женский монастырь. По данным сайта обители, там действует восемь социальных проектов. В обители помогают "тем, кто более всего в этом нуждается": детям-инвалидам, детям-сиротам, больным, немощным, престарелым людям "и всем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации". Также в обители расположена справочная служба "Милосердие".
Ранее председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова заявила, что в Алапаевске нужно создать туристический кластер.