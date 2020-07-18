https://ria.ru/20200718/1574521325.html
Завершается срок самовыдвижения на выборах в ГД по одномандатным округам
Суббота - последний день для самовыдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам, следует из... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T01:11
2020-07-18T01:11
госдума рф
курская область
республика татарстан (татарстан)
пензенская область
ярославская область
политика
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курская область
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пензенская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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госдума рф, курская область, республика татарстан (татарстан), пензенская область, ярославская область, политика
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости.
Суббота - последний день для самовыдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутатов Госдумы
по одномандатным избирательным округам, следует из календарного плана ЦИК.
Дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам пройдут в единый день голосования в Курской
, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане.
Как следует из документа, граждане, обладающие пассивным избирательным правом, могут предложить свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения с 24 июня до 24 часов 18 июля 2020 года.
Также не позднее 24 часов 18 июля кандидаты-самовыдвиженцы по одномандатным избирательным округам должны представить в соответствующую окружную избирательную комиссию уведомления о самовыдвижении и прилагаемые к нему документы.
Политические партии вправе выдвинуть своих кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам на съезде или заседании постоянно действующего руководящего органа с 24 июня по 18 июля 2020 года.
Согласно календарному плану, представить в ЦИК для заверения список кандидатов по одномандатным избирательным округам на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, а также прилагаемые к нему документы партии должны не позднее 24 часов 19 июля 2020 года. Затем у Центризбиркома будет семь дней на заверение списка кандидатов и выдачу уполномоченному представителю политической партии копии заверенного списка либо отказ в заверении списка с выдачей копии соответствующего мотивированного решения.
Ранее ЦИК утвердил список 13 политических партий, которым для выдвижения кандидата не требуется собирать подписи избирателей в его поддержку.