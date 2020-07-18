Завершается срок самовыдвижения на выборах в ГД по одномандатным округам

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Суббота - последний день для самовыдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутатов Суббота - последний день для самовыдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам, следует из календарного плана ЦИК.

Дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам пройдут в единый день голосования в Курской , Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане.

Как следует из документа, граждане, обладающие пассивным избирательным правом, могут предложить свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения с 24 июня до 24 часов 18 июля 2020 года.

Также не позднее 24 часов 18 июля кандидаты-самовыдвиженцы по одномандатным избирательным округам должны представить в соответствующую окружную избирательную комиссию уведомления о самовыдвижении и прилагаемые к нему документы.

Политические партии вправе выдвинуть своих кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам на съезде или заседании постоянно действующего руководящего органа с 24 июня по 18 июля 2020 года.

Согласно календарному плану, представить в ЦИК для заверения список кандидатов по одномандатным избирательным округам на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, а также прилагаемые к нему документы партии должны не позднее 24 часов 19 июля 2020 года. Затем у Центризбиркома будет семь дней на заверение списка кандидатов и выдачу уполномоченному представителю политической партии копии заверенного списка либо отказ в заверении списка с выдачей копии соответствующего мотивированного решения.