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Завершается срок самовыдвижения на выборах в ГД по одномандатным округам
Суббота - последний день для самовыдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам, следует из... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T01:11
госдума рф
курская область
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политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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госдума рф, курская область, республика татарстан (татарстан), пензенская область, ярославская область, политика

Завершается срок самовыдвижения на выборах в ГД по одномандатным округам

01:11 18.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Суббота - последний день для самовыдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам, следует из календарного плана ЦИК.
Дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам пройдут в единый день голосования в Курской, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане.
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8 июля, 16:55
В Госдуму внесли проект о порядке выдвижения на региональных выборах
Как следует из документа, граждане, обладающие пассивным избирательным правом, могут предложить свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения с 24 июня до 24 часов 18 июля 2020 года.
Также не позднее 24 часов 18 июля кандидаты-самовыдвиженцы по одномандатным избирательным округам должны представить в соответствующую окружную избирательную комиссию уведомления о самовыдвижении и прилагаемые к нему документы.
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Политические партии вправе выдвинуть своих кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам на съезде или заседании постоянно действующего руководящего органа с 24 июня по 18 июля 2020 года.
Согласно календарному плану, представить в ЦИК для заверения список кандидатов по одномандатным избирательным округам на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, а также прилагаемые к нему документы партии должны не позднее 24 часов 19 июля 2020 года. Затем у Центризбиркома будет семь дней на заверение списка кандидатов и выдачу уполномоченному представителю политической партии копии заверенного списка либо отказ в заверении списка с выдачей копии соответствующего мотивированного решения.
Ранее ЦИК утвердил список 13 политических партий, которым для выдвижения кандидата не требуется собирать подписи избирателей в его поддержку.
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Госдума РФКурская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)Пензенская областьЯрославская областьПолитика
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