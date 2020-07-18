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Религия и мировоззрение
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Синод РПЦ сменил ректора Николо-Перервинской духовной семинарии
Священный Синод Русской православной церкви освободил от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии протоиерея Владимира Чувикина, нарушавшего... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T00:22
религия и мировоззрение
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353
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новости - религия и мировоззрение

Синод РПЦ сменил ректора Николо-Перервинской духовной семинарии

00:22 18.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви освободил от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии протоиерея Владимира Чувикина, нарушавшего порядок богослужений во время пандемии коронавируса, говорится в опубликованных в пятницу журналах Синода.
Первого мая патриарх Кирилл отстранил Чувикина от управления патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение особого порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху, установленного в связи с пандемией коронавируса.
"Освободить протоиерея Владимира Чувикина от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии с выражением благодарности за понесенные труды и назначением почетным ректором Николо-Перервинской духовной семинарии, и назначить на должность ректора упомянутой семинарии сотрудника учебного комитета Русской православной церкви иеромонаха Аполлинария (Панина)", - говорится в постановлении Синода.
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Кроме того, Синод сделал ещё ряд перестановок в руководстве духовных учебных заведений. Так, от должности ректора Николо-Угрешской духовной семинарии "в связи с истечением пятилетнего срока полномочий" был освобожден игумен Иоанн (Рубин), вместо него на эту должность был назначен клирик Гатчинской епархии иеромонах Кирилл (Зинковский). С той же формулировкой от должности ректора Курской духовной семинарии и Томской духовной семинарии были освобождены, соответственно, архимандрит Симеон (Томачинский) и митрополит Томский и Асиновский Ростислав.
Исполняющим обязанности ректора Курской духовной семинарии назначен епископ Щигровский и Мантуровский Паисий, а ректором Томской семинарии - ее преподаватель архимандрит Иосиф (Еременко).
Согласно уставу семинарий, ректор назначается на должность сроком на пять лет на основании указа епархиального архиерея в соответствии с определением Священного Синода. При этом закреплено также право "переназначения ректора семинарии на новый срок без ограничения количества переназначений".
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