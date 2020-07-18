Синод РПЦ сменил ректора Николо-Перервинской духовной семинарии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви освободил от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии протоиерея Владимира Чувикина, нарушавшего порядок богослужений во время пандемии коронавируса, говорится в опубликованных в пятницу журналах Синода.

Первого мая патриарх Кирилл отстранил Чувикина от управления патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение особого порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху, установленного в связи с пандемией коронавируса.

"Освободить протоиерея Владимира Чувикина от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии с выражением благодарности за понесенные труды и назначением почетным ректором Николо-Перервинской духовной семинарии, и назначить на должность ректора упомянутой семинарии сотрудника учебного комитета Русской православной церкви иеромонаха Аполлинария (Панина)", - говорится в постановлении Синода.

Кроме того, Синод сделал ещё ряд перестановок в руководстве духовных учебных заведений. Так, от должности ректора Николо-Угрешской духовной семинарии "в связи с истечением пятилетнего срока полномочий" был освобожден игумен Иоанн (Рубин), вместо него на эту должность был назначен клирик Гатчинской епархии иеромонах Кирилл (Зинковский). С той же формулировкой от должности ректора Курской духовной семинарии и Томской духовной семинарии были освобождены, соответственно, архимандрит Симеон (Томачинский) и митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

Исполняющим обязанности ректора Курской духовной семинарии назначен епископ Щигровский и Мантуровский Паисий, а ректором Томской семинарии - ее преподаватель архимандрит Иосиф (Еременко).