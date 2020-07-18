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Кто называет фашистскими поправки в Семейный кодекс?
На днях в Госдуму внесли целый ряд законопроектов, направленных на укрепление семьи, — в том числе и поправки в Семейный кодекс. Над ними четыре года работала... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T08:04
россия
елена мизулина
лгбт-сообщество
семья
авторы
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Конечно, если у человека не все в порядке в голове, какое ему усыновление?
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И снова, когда нужно призвать к патриотизму, призываются не Россияне, в именно Русские. В чем дело, авторы?)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574506751_145:480:2931:2047_1400x0_80_0_0_7c2c36a75bbf0cfe5257c51b17307314.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, елена мизулина, лгбт-сообщество, семья, авторы, общество

Кто называет фашистскими поправки в Семейный кодекс?

08:00 18.07.2020 (обновлено: 08:04 18.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСемья в одном из парков Москвы
Семья в одном из парков Москвы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
На днях в Госдуму внесли целый ряд законопроектов, направленных на укрепление семьи, — в том числе и поправки в Семейный кодекс. Над ними четыре года работала специальная комиссия при Совете Федерации — и сейчас, после того, как в Конституции было закреплено определение семьи как союза мужчины и женщины и подчеркнут приоритет воспитания ребенка в семье, авторы решили предложить парламенту свои поправки, исходящие, как они подчеркнули, из двух принципов — презумпции добросовестности родителей и права ребенка жить в родной семье.
Соавторами стали сразу шесть сенаторов — и среди них Елена Мизулина, любимая мишень всех наших борцов за новую нравственность и права сексуальных меньшинств. Неудивительно, что законопроект тут же подвергся жесточайшей атаке — "абсолютно безумный закон", "жутчайшее мракобесие", "фашизм с биологическим душком". Что же больше всего возмутило передовую общественность?
То, что в законопроекте предлагается не просто запрет на заключение брака между лицами одного пола, но и не допускается вступление в брак лиц, ранее сменивших пол. То есть был мужчиной, стал "женщиной" и захотел выйти замуж — нет, не прокатит. Сменившим пол также запрещается усыновлять детей и становится опекунами, не смогут усыновлять и те, кто зарегистрировал однополый брак в стране, где они разрешены. Вот что теперь называют фашизмом.
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И еще и нарушением Конституции! Как заявила депутат Оксана Пушкина, занимающая пост заместителя главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей:
"Эти инициативы я считаю дискриминационными и антиконституционными. Они прямо противоречат 19-й статье Конституции, которая гарантирует равные права и свободы гражданам независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения.
В нынешней редакции Семейного кодекса уже есть 12-я статья, в соответствии с которой "для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак". Ее предлагается изменить так, чтобы исключить возможность вступать в брак лицам одного пола как по паспорту, так и по свидетельству о рождении. Фактически это прямой запрет на вступление в брак для транслюдей. Это нарушает и Конституцию, и ратифицированные Россией декларации — Европейскую конвенцию о защите прав и основных свобод, а также Всеобщую декларацию прав человека".
Пушкина сознательно проводит параллели с фашистской Германией:
"Готовы ли мы в 21-м веке с трибуны Государственной думы признать, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации являются в России гражданами второго сорта? Что человек, чья личная жизнь отличается от нашей, — untermensch (недочеловек)?"
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Вот так вот — транслюди у вас недочеловеки, фашисты вы проклятые. ЛГБТ-активисты договорились уже до того, что "гомофобные и трансфобные политики" лишают прав "многомиллионную группу людей", и подготовили петицию, которую, правда, подписали всего 25 тысяч человек (и что-то подсказывает, что далеко не все из них живут в России). Нечто подобное совсем недавно, пару месяцев назад, происходило в Венгрии — когда местный парламент принял закон, согласно которому в документах теперь будет указываться не просто "пол", но "пол при рождении". То есть эту запись нельзя будет изменить, несмотря ни на какие операции и прочие выкрутасы. Что Бог дал — то и есть. Хочешь уродовать свое тело, сознание и душу — пожалуйста, личный выбор, личная трагедия, но государство в эти игры не играет. И детей втягивать не дает.
Венгрию тогда атаковали точно так же — мракобесы, фашисты. Но венгерским властям не привыкать — они давно объявили себя защитниками семьи, традиционных, христианских ценностей. Точно такая же атака ведется сейчас и у нас — причем с обвинениями в нарушении Конституции. Дискриминация и ограничение гражданских прав на основании сексуальной ориентации!
Да, ограничение — потому что наш народ, общество, власти не хотят отдавать детей на воспитание в такие "семьи", как и считать однополые союзы семьей. Трансгендерные "женщины", как и гомосексуалисты, по определению не могут иметь детей — на каком основании им должны предоставлять право усыновлять сирот? Потому что они такие же граждане, как и все остальные? Но ведь они сами считают себя особенными, не такими, как все — до такой степени, что даже свой собственный пол отказываются принимать. А любое общество, любой народ, любая цивилизация существуют только до тех пор, пока их объединяют общие моральные принципы, общая вера, общие представления о добре и зле. И общие законы — которые они сами для себя пишут. Захотели русские записать в Конституции, что дважды два четыре, а им говорят: ну что же вы такие отсталые мракобесы, весь передовой мир уже знает, что не четыре, а сорок четыре, надо вас, фашистов, наказать за такое безобразие! И что русские должны делать — извиняться?
Конечно, нет — нужно делать то, что мы считаем правильным, отстаивать то, что для нас важно и ценно. Называть черное — черным, а белое — белым. Не выдумывать сорок четыре гендера вместо двух полов — и не поддаваться на разводки на тему "нарушения прав человека". И ладно бы речь шла только о вольной трактовке нашей же Конституции — так ведь еще и нравственности нас учат! Как сказала Оксана Пушкина, поправки в Семейный кодекс лишают людей права на создание семьи "на основании искаженных представлений о нравственности" — то есть это у противников усыновления детей трансгендерами "искаженные представления"?
Чуден мир Божий — "новая нравственность", "новая мораль". Хотя все это уже много раз было в истории — когда извращения подавали как норму, а болезнь как здоровье. В кризисные и переломные эпохи одни народы и цивилизации поддавались на эти ловушки — и вырождались, а то и исчезали с лица земли. Русские точно не собираются заканчивать свой исторический путь — ни мужчины, ни женщины, ни созданные ими семьи, ни построенное ими государство.
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1447206514178
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РоссияЕлена МизулинаЛГБТ-сообществоСемьяАвторыОбщество
Популярные комментарии
Конечно, если у человека не все в порядке в голове, какое ему усыновление?
18 июля, 08:52
ТХТолькоЗа Хорошее
243210314
И снова, когда нужно призвать к патриотизму, призываются не Россияне, в именно Русские. В чем дело, авторы?)
18 июля, 08:29
DIDenis Inkognito
559611109
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