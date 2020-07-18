Кто называет фашистскими поправки в Семейный кодекс?

На днях в Госдуму внесли целый ряд законопроектов, направленных на укрепление семьи, — в том числе и поправки в Семейный кодекс. Над ними четыре года работала специальная комиссия при Совете Федерации — и сейчас, после того, как в Конституции было закреплено определение семьи как союза мужчины и женщины и подчеркнут приоритет воспитания ребенка в семье, авторы решили предложить парламенту свои поправки, исходящие, как они подчеркнули, из двух принципов — презумпции добросовестности родителей и права ребенка жить в родной семье.

Соавторами стали сразу шесть сенаторов — и среди них Елена Мизулина , любимая мишень всех наших борцов за новую нравственность и права сексуальных меньшинств. Неудивительно, что законопроект тут же подвергся жесточайшей атаке — "абсолютно безумный закон", "жутчайшее мракобесие", "фашизм с биологическим душком". Что же больше всего возмутило передовую общественность?

То, что в законопроекте предлагается не просто запрет на заключение брака между лицами одного пола, но и не допускается вступление в брак лиц, ранее сменивших пол. То есть был мужчиной, стал "женщиной" и захотел выйти замуж — нет, не прокатит. Сменившим пол также запрещается усыновлять детей и становится опекунами, не смогут усыновлять и те, кто зарегистрировал однополый брак в стране, где они разрешены. Вот что теперь называют фашизмом.

И еще и нарушением Конституции! Как заявила депутат Оксана Пушкина, занимающая пост заместителя главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей:

"Эти инициативы я считаю дискриминационными и антиконституционными. Они прямо противоречат 19-й статье Конституции, которая гарантирует равные права и свободы гражданам независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения.

В нынешней редакции Семейного кодекса уже есть 12-я статья, в соответствии с которой "для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак". Ее предлагается изменить так, чтобы исключить возможность вступать в брак лицам одного пола как по паспорту, так и по свидетельству о рождении. Фактически это прямой запрет на вступление в брак для транслюдей. Это нарушает и Конституцию, и ратифицированные Россией декларации — Европейскую конвенцию о защите прав и основных свобод, а также Всеобщую декларацию прав человека".

Пушкина сознательно проводит параллели с фашистской Германией:

"Готовы ли мы в 21-м веке с трибуны Государственной думы признать, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации являются в России гражданами второго сорта? Что человек, чья личная жизнь отличается от нашей, — untermensch (недочеловек)?"

Вот так вот — транслюди у вас недочеловеки, фашисты вы проклятые. ЛГБТ-активисты договорились уже до того, что "гомофобные и трансфобные политики" лишают прав "многомиллионную группу людей", и подготовили петицию, которую, правда, подписали всего 25 тысяч человек (и что-то подсказывает, что далеко не все из них живут в России). Нечто подобное совсем недавно, пару месяцев назад, происходило в Венгрии — когда местный парламент принял закон, согласно которому в документах теперь будет указываться не просто "пол", но "пол при рождении". То есть эту запись нельзя будет изменить, несмотря ни на какие операции и прочие выкрутасы. Что Бог дал — то и есть. Хочешь уродовать свое тело, сознание и душу — пожалуйста, личный выбор, личная трагедия, но государство в эти игры не играет. И детей втягивать не дает.

Венгрию тогда атаковали точно так же — мракобесы, фашисты. Но венгерским властям не привыкать — они давно объявили себя защитниками семьи, традиционных, христианских ценностей. Точно такая же атака ведется сейчас и у нас — причем с обвинениями в нарушении Конституции. Дискриминация и ограничение гражданских прав на основании сексуальной ориентации!

Да, ограничение — потому что наш народ, общество, власти не хотят отдавать детей на воспитание в такие "семьи", как и считать однополые союзы семьей. Трансгендерные "женщины", как и гомосексуалисты, по определению не могут иметь детей — на каком основании им должны предоставлять право усыновлять сирот? Потому что они такие же граждане, как и все остальные? Но ведь они сами считают себя особенными, не такими, как все — до такой степени, что даже свой собственный пол отказываются принимать. А любое общество, любой народ, любая цивилизация существуют только до тех пор, пока их объединяют общие моральные принципы, общая вера, общие представления о добре и зле. И общие законы — которые они сами для себя пишут. Захотели русские записать в Конституции, что дважды два четыре, а им говорят: ну что же вы такие отсталые мракобесы, весь передовой мир уже знает, что не четыре, а сорок четыре, надо вас, фашистов, наказать за такое безобразие! И что русские должны делать — извиняться?

Конечно, нет — нужно делать то, что мы считаем правильным, отстаивать то, что для нас важно и ценно. Называть черное — черным, а белое — белым. Не выдумывать сорок четыре гендера вместо двух полов — и не поддаваться на разводки на тему "нарушения прав человека". И ладно бы речь шла только о вольной трактовке нашей же Конституции — так ведь еще и нравственности нас учат! Как сказала Оксана Пушкина, поправки в Семейный кодекс лишают людей права на создание семьи "на основании искаженных представлений о нравственности" — то есть это у противников усыновления детей трансгендерами "искаженные представления"?