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2020-05-23T12:35
https://ria.ru/20200523/1571858605.html
Остановит ли трансгендеров железный занавес?
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РИА Новости

Остановит ли трансгендеров железный занавес?

08:00 23.05.2020 (обновлено: 12:35 23.05.2020)
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© AFP 2020 / Ferenc IszaСотрудники полиции и участники ЛГБТ-парада в Будапеште, Венгрия
Сотрудники полиции и участники ЛГБТ-парада в Будапеште, Венгрия
© AFP 2020 / Ferenc Isza
Петр Акопов
Петр Акопов
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Европа доиграется до нового железного занавеса между своим востоком и западом — но вовсе не из-за коронавируса. Есть вещи посильнее и пострашнее для европейского единства.

"Это решение отбрасывает Венгрию назад в Средневековье!" Что же еще такого сделали в Будапеште, чтобы вызвать гнев прогрессивного человечества?

Ведь еще совсем недавно венгерские власти ругали за принятый закон, наделявший правительство Виктора Орбана чрезвычайными полномочиями на время действия режима ЧП, введенного для борьбы с пандемией. Венгрию нужно отправить на политический карантин! Нет, вообще исключить из ЕС! Крику было много — но Орбана ругают все десять лет его второго премьерства и за все сразу: за конституцию, за венгерские законы, противоречащие европейским, за контроль над судьями и прессой, за отказ принимать мигрантов, за отстаивание христианских ценностей. Венгрия ведет себя вызывающе, отвергая практически все новые общеевропейские ценности, — но продолжает получать от ЕС больше, чем отдавать. В Будапеште понимают, что никто не станет исключать страну из Евросоюза, — не говоря уже о том, что Орбан пользуется поддержкой большинства венгров. Но есть, конечно, и продвинутая оппозиция, на заявления которой и реагирует "международное сообщество".
"Средневековьем" в венгерском отделении организации Amnesty International назвали принятые во вторник венгерским парламентом поправки в законодательство, согласно которым граждане страны не смогут менять свой пол. Не в жизни — операция по смене пола и прочая дикость в стране не запрещены, — но вот в документах теперь вместо графы "пол" будет стоять "пол при рождении". И, соответственно, его уже невозможно будет изменить — даже заклинаниями "мама роди меня обратно".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
7 ноября 2019, 23:58
Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
Нарушает ли это права трансгендеров и прочих лиц, решивших, что они лучше Бога (или природы, если Бога отменили) знают, кто они на самом деле? Только в бумажном плане — из-за невозможности получения соответствующего их желанию документа — потому что, как специально уточнило венгерское правительство, "регистрация биологического пола ребенка в свидетельстве о рождении не влияет на право мужчин и женщин свободно выражать и практиковать свою идентичность в зависимости от их желания". Более того — в Венгрии немало как трансгендеров, так и в целом представителей ЛГБТ-сообщества, и никто в их постель не лезет и к тому, как они себя называют, не придирается.

Но властям нужно заниматься реальным миром. Действительно — это ведь сейчас настаивают на свободе выбора одного из двух полов, а дальше-то все будет еще веселее: как уже практикуется в некоторых продвинутых американских штатах, начнут отстаивать свои права на выбор одного из полусотни выдуманных в университетах "гендеров". И что делать государству? Хотите считать себя кем угодно, хоть хоббитами, — пожалуйста, ваше право, только государство отказывается играть с вами в ваши игры.

И абсолютное большинство общества его в этом поддерживает — мадьяры, пришедшие в Европу последними по времени, не сохранились бы во враждебном окружении чужих для них этносов, если бы не держались своей идентичности: национальной, религиозной. Так что сейчас они снова отстаивают свое право на жизнь, хотят сохранить венгерский народ на следующую тысячу лет. А угроз много — в первую очередь, падение рождаемости, которая меньше смертности уже двадцать с лишним лет.
Гей-парад
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Конечно, можно было бы попытаться решить эту проблему по-европейски: завести мигрантов, у них и с рождаемостью получше будет. Но странный Орбан вместо этого запускает программу "Семья прежде всего", предусматривающую льготы многодетным семьям и всем, кто хочет рожать новых венгров. А мигрантов принимать не хочет — из-за чего получает еще один нагоняй от Евросоюза. Ну и вообще всеми силами защищает традицию, веру и ценности — удивительная наглость для современной Европы. Даже от участия в Евровидении страна недавно отказалась — без официального объяснения, но с неофициальными комментариями по поводу зашкаливающей "голубизны" конкурса. И, о ужас, записывает в конституцию брак как союз мужчины и женщины!
Понятно, что просто так в покое Венгрию оставить не могут: все-таки она член ЕС и разлагает своим примером другие страны. В Евросоюзе, впрочем, и без мадьяр хватает народов, не готовых покорно сходить с исторической сцены. Итальянцы с греками, те же поляки и словаки с их католичеством, православные румыны и болгары. Причем большинство этих народов располагается в Восточной Европе — то есть по ту сторону бывшего железного занавеса. Хотя почему бывшего?
На недавнем общеевропейском съезде ЛГБТ было принято заявление о том, что новый железный занавес уже разделил Европу — мол, 30 лет спустя после падения коммунизма на восток континента пришли гомофобия, гендерная ненависть и дискриминация. Понятно, что все это объясняется тяжелым наследием старого режима: долго жили под тоталитаризмом (красным и русским), вот и оказались такими отсталыми ксенофобами. Спорить с прогрессивными европейцами бесполезно, как и напоминать им о том, что различия между Восточной Европой и Западной имеют тысячелетнюю историю.
Марш равенства ЛГБТ-сообщества в Киеве. 18 июня 2017
18 сентября 2018, 08:00
Новый европейский союз. Теперь против гей-браков
Надо защищать свой уклад и свой народ, но зачем спорить — пускай живут в своем воображаемом мире десятков гендеров, мире, по своей античеловеческой сути недолговечном, не дающем потомства. При этом не нужно быть католиком-венгром или православным русским, чтобы понимать совершенно простую вещь: пол невозможно изменить. Можно пить таблетки, делать операции, ходить к психологу — но данный тебе при рождении пол от этого не изменится. Он будет изуродован — как и народ, поверивший в эту чушь.
"Некрасивость убьет", — говорил Достоевский. Но в данном случае верящих в изменение пола атеистов убьет еще и элементарная антинаучность. "Темные века" не в Средневековье — а в том, что готовят аморальные и безграмотные идеологи "гендерного многообразия".
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ЛГБТ-сообществоЕвросоюзВиктор ОрбанЕвропаВенгрияБудапештАвторыВ мире
Популярные комментарии
Так я и предложил загрузить их на свободные баржи и отправить на необитаемый остров строить демократию))
23 мая, 09:39
maks.chuprin.87
9670003
Держись орбан
23 мая, 09:28
Вал Валиков
4520001
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