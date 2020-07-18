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Netflix снимет анимационный сериал про кролика-самурая
Компания Netflix выпустит анимационный сериал про кролика-самурая на основе комиксов "Усаги Едзимбо", сообщает Deadline. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T08:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
кино и сериалы, новости культуры, netflix

Netflix снимет анимационный сериал про кролика-самурая

06:31 18.07.2020 (обновлено: 08:18 18.07.2020)
479
© NetflixКадр из мультипликационного сериала "Кролик самурай: хроника Усаги"
Кадр из мультипликационного сериала Кролик самурай: хроника Усаги
© Netflix
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Компания Netflix выпустит анимационный сериал про кролика-самурая на основе комиксов "Усаги Едзимбо", сообщает Deadline.
Исполнительным продюсером проекта выступит их автор и иллюстратор Стэн Сакаи.
События сериала будут происходить в мире, где современные технологии соседствуют с отсылками к японской классике.
В центре сюжета — кролик-самурай Юичи, потомок великого воина Миямото Усаги (главного героя комиксов). Он пытается стать настоящим самураем, но действует не один, а вместе со своей командой, с составе которой: охотник за головами, ниндзя, карманный вор — акробат и верная ящерица. Вместе они сражаются с кротами, крысами и монстрами из других измерений.
Вместе с Netflix над проектом будет работать французская студия Gaumont, а также компании Dark Horse Entertainment и Atomic Monster.
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