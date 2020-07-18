Netflix снимет анимационный сериал про кролика-самурая

В центре сюжета — кролик-самурай Юичи, потомок великого воина Миямото Усаги (главного героя комиксов). Он пытается стать настоящим самураем, но действует не один, а вместе со своей командой, с составе которой: охотник за головами, ниндзя, карманный вор — акробат и верная ящерица. Вместе они сражаются с кротами, крысами и монстрами из других измерений.