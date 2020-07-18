https://ria.ru/20200718/1574487940.html
Netflix снимет анимационный сериал про кролика-самурая
Компания Netflix выпустит анимационный сериал про кролика-самурая на основе комиксов "Усаги Едзимбо", сообщает Deadline. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T06:31
2020-07-18T08:18
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574486781_52:0:768:403_1400x0_80_0_0_a3a9098e4074cca9d30e96896af8a096.jpg
https://ria.ru/20200716/1574434293.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574486781_52:0:768:403_1400x0_80_0_0_a3a9098e4074cca9d30e96896af8a096.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574486781_151:0:688:403_1400x0_80_0_0_b9e34000ab9f6b9bf36bbbf7cbe86bf0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574486781_218:0:621:403_1400x0_80_0_0_4d907ea1a111aea340c81e41a9cb2f37.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости
. Компания Netflix выпустит анимационный сериал про кролика-самурая на основе комиксов "Усаги Едзимбо", сообщает
Deadline.
Исполнительным продюсером проекта выступит их автор и иллюстратор Стэн Сакаи.
События сериала будут происходить в мире, где современные технологии соседствуют с отсылками к японской классике.
В центре сюжета — кролик-самурай Юичи, потомок великого воина Миямото Усаги (главного героя комиксов). Он пытается стать настоящим самураем, но действует не один, а вместе со своей командой, с составе которой: охотник за головами, ниндзя, карманный вор — акробат и верная ящерица. Вместе они сражаются с кротами, крысами и монстрами из других измерений.
Вместе с Netflix над проектом будет работать французская студия Gaumont, а также компании Dark Horse Entertainment и Atomic Monster.