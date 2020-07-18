"Дайте денег на экстремизм": кто и что финансирует Black Lives Matter

Они уничтожают общество, культуру и историю собственной страны; но кто их финансирует? Революции, уличные бунты и прочие погромы ведь везде требуют денег… Речь в данном случае — о донорах движения американских негров "Черные жизни имеют значение" (BLM, Black Lives Matter).

Насчет доноров — никаких секретов. Люди из издания консервативного фонда "Наследие" — сайта DailySignal — всего лишь заглянули на страницу международного фонда BLM, где гордо перечисляются 18 американских корпораций, сливших этому подрывному движению сотни тысяч долларов. Тут все обычные подозреваемые — Amazon, Microsoft Airbnb , звукозаписывающие компании Atlantic и Warner... Ну и еще набор менее известных в России компаний, производящих косметику, "спортивные" напитки и что угодно еще.

Есть два возможных ответа на вопрос, что все это значит. Первый ответ прост и не нов. Есть целый набор корпораций, дающих деньги на свержение нынешнего президента, расшатывание современного общества, причем далеко не только в США . Речь о насильственной революции, которой непосредственно руководит Демпартия, — но, по сути, олигархи, которым нужно другое общество и другой стиль жизни сотен миллионов людей.

Почему они дают деньги в том числе и BLM? А почему бы и нет. Можно, конечно, подумать, что в данном случае все как-то чересчур. Давайте посмотрим на две попытки расследования того, о каком движении речь. Его лидеры называют себя "подготовленными марксистами" (трудно сказать, как бы отозвался на это Карл Маркс ), они против семьи, полиции, тюрем и капитализма; они готовят отряды погромщиков, что мы все на своих экранах и видели. Кроме того, они расисты (ненавидят белых), не любят также демократию, и они загоняют в тупик свою национальную группу в США — черных, которые выработали идеологию ненависти ко всему и всем, кроме своих. В общем, тут не обязательно и не всегда террористы, но экстремисты — точно.

Превратят ли они США в страну торжествующих негров, которых вечно содержит государство (то есть люди других цветов кожи)? Это вряд ли. Но как орудие разрушения они вполне годятся, и вот тот самый бизнес дает им на это деньги, не боясь, что сам окажется под обломками.

Но то было только одно из двух и самое простое объяснение происходящему. Есть и второе, оно куда сложнее и хуже. Состоит это объяснение в том, что многие корпорации не одобряют позиции BLM и не спешат уничтожать Америку, но они вынуждены давать этой команде деньги, потому что отработана технология, при которой не дать невозможно.

И вот эта технология нам должна быть интереснее, чем участие каких-то американских корпораций в их гражданской войне: дело в том, что технологии часто не имеют национальности и могут применяться где угодно — да, у нас тоже.

Конечно, бизнес "доит" мафия, и этой технологии много столетий. Но мафия — это чистое насилие, слегка прикрытое обещаниями "решать проблемы". Первыми же методы современного, открытого и массового вымогательства денег у бизнеса отработали, видимо, экотеррористы из числа спасителей планеты от глобального потепления, всерьез начиналось все это еще в 70-е — 80-е годы. В корпорацию приходят вдохновенные экологи, с дипломами и без, и говорят: планете осталось жить недолго. Мы кладем свои жизни на борьбу с этой угрозой. Сколько дадите?

Почему в таких случаях проще дать, чем разбираться в климатологии: потому что на те же самые, вытащенные у бизнеса деньги накачивается всеобщая атмосфера истерики по поводу судьбы планеты. Демонстрации, публикации, выступления "звезд"… Призывы ООН , Нобелевские премии, международные конвенции и конференции… В итоге получается отличный вечный двигатель — многомиллиардная индустрия, перераспределяющая денежные потоки во впечатляющих масштабах и ускоряющая саму себя.

Сердцевина этой технологии в том, чтобы поднять моральный накал кампании до ультразвука. Есть борцы с угрозой невиданных масштабов, есть миллионы восхищающихся ими, а компания, которая не дает на это деньги, может подвергнуться всеобщему бойкоту. Та же судьба ждет климатологов, осмеливающихся выразить сомнения в пригодности научной и прочей фактологической базы для бешеной деятельности активистов.

Но спасители планеты лишь показали дорогу многим прочим. Кто же против такого эффектного и простого способа получения денег? По тем же методам работают борцы с мясом, насильниками-мужчинами (движение MeToo), ну и вот с расизмом. Так что никакого секрета из своих пожертвований на такие движения никто не делает, наоборот.

По некоторым опросам, заявленные цели движения BLM поддерживают до двух третей американцев. И далеко не все становятся на колено перед угнетенными черными только от страха — многие делают это по зову растроганного сердца. Соответственно, корпорации оказываются просто вынуждены плыть в этой струе экзальтации, даже если понимают, что между делом уничтожают собственную страну.

Технология, о которой речь, плоха и опасна тем, что до сих пор не найдено идеального противоядия от нее. Почему-то очень плохо работает обращение к доказательствам и фактам. Фактов, помнится, поначалу требовали и от тех, кто предсказывал гибель планеты еще к 1999-му и прочим годам… Что касается расизма в США, то сейчас там только-только поднимается волна возмущения: это мы расисты? А у какой национальной группы в США свои сайты, бары, клубы, куда не пускают белых и любых прочих? Кто кормит черных, считающих за норму жить на пособие и постоянно требовать увеличить таковое за счет "потомков рабовладельцев"?