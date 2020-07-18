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https://ria.ru/20200718/1574434862.html
"Дайте денег на экстремизм": кто и что финансирует Black Lives Matter
Они уничтожают общество, культуру и историю собственной страны; но кто их финансирует? Революции, уличные бунты и прочие погромы ведь везде требуют денег… Речь... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T08:03
airbnb
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https://ria.ru/20200715/1574408424.html
https://ria.ru/20200715/1574358380.html
https://ria.ru/20200709/1574116922.html
Корень проблемы в том, что существует место где истерию можно спокойно разжигать - интернет и соцсети в частности. Это проблема любого неструктурированного скопления людей: небольшая группа гиперактивных членов может ввести всех в состояние психоза и повести за собой на любые неблаговидные поступки: хоть на сожжение ведьмы, хоть на борьбу за чьи-то права. В других сферах жизни уже давно выработаны для контроля за такими ситуациями: полиция может разогнать митинг, газета рискует получить крупный штраф и раззориться. Но в интернете таких инструментов почти нет. Цензура Гугла или Фэйсбука работает, но она работает в интересах даже не одной страны, а одной партии. Мне неизвестно в какой форме будет реализован этот инструмент у нас, но предполагаю, что речь пойдет об деанонимизации интернета и ужесточении ответственности за распространение недостоверной информации и разжигании ненависти в интернете.
13
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574436004_0:231:3072:1959_1400x0_80_0_0_d19d6fc104e7b9a8ac040798bd3aeb38.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574436004_319:0:3050:2048_1400x0_80_0_0_f7ea4801f5a3a147bd3b815272e6cf14.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
airbnb, карл маркс, microsoft corporation, оон, сша, авторы

"Дайте денег на экстремизм": кто и что финансирует Black Lives Matter

08:00 18.07.2020 (обновлено: 08:03 18.07.2020)
9023
© AFP 2020 / Getty Images/ Spencer PlattПротестующие в Нью-Йорке
Протестующие в Нью-Йорке
© AFP 2020 / Getty Images/ Spencer Platt
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Они уничтожают общество, культуру и историю собственной страны; но кто их финансирует? Революции, уличные бунты и прочие погромы ведь везде требуют денег… Речь в данном случае — о донорах движения американских негров "Черные жизни имеют значение" (BLM, Black Lives Matter).
Насчет доноров — никаких секретов. Люди из издания консервативного фонда "Наследие" — сайта DailySignal — всего лишь заглянули на страницу международного фонда BLM, где гордо перечисляются 18 американских корпораций, сливших этому подрывному движению сотни тысяч долларов. Тут все обычные подозреваемые — Amazon, Microsoft, Airbnb, звукозаписывающие компании Atlantic и Warner... Ну и еще набор менее известных в России компаний, производящих косметику, "спортивные" напитки и что угодно еще.
Есть два возможных ответа на вопрос, что все это значит. Первый ответ прост и не нов. Есть целый набор корпораций, дающих деньги на свержение нынешнего президента, расшатывание современного общества, причем далеко не только в США. Речь о насильственной революции, которой непосредственно руководит Демпартия, — но, по сути, олигархи, которым нужно другое общество и другой стиль жизни сотен миллионов людей.
Почему они дают деньги в том числе и BLM? А почему бы и нет. Можно, конечно, подумать, что в данном случае все как-то чересчур. Давайте посмотрим на две попытки расследования того, о каком движении речь. Его лидеры называют себя "подготовленными марксистами" (трудно сказать, как бы отозвался на это Карл Маркс), они против семьи, полиции, тюрем и капитализма; они готовят отряды погромщиков, что мы все на своих экранах и видели. Кроме того, они расисты (ненавидят белых), не любят также демократию, и они загоняют в тупик свою национальную группу в США — черных, которые выработали идеологию ненависти ко всему и всем, кроме своих. В общем, тут не обязательно и не всегда террористы, но экстремисты — точно.
Журналистка газеты New York Times Бари Вайс
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Превратят ли они США в страну торжествующих негров, которых вечно содержит государство (то есть люди других цветов кожи)? Это вряд ли. Но как орудие разрушения они вполне годятся, и вот тот самый бизнес дает им на это деньги, не боясь, что сам окажется под обломками.
Но то было только одно из двух и самое простое объяснение происходящему. Есть и второе, оно куда сложнее и хуже. Состоит это объяснение в том, что многие корпорации не одобряют позиции BLM и не спешат уничтожать Америку, но они вынуждены давать этой команде деньги, потому что отработана технология, при которой не дать невозможно.
И вот эта технология нам должна быть интереснее, чем участие каких-то американских корпораций в их гражданской войне: дело в том, что технологии часто не имеют национальности и могут применяться где угодно — да, у нас тоже.
Конечно, бизнес "доит" мафия, и этой технологии много столетий. Но мафия — это чистое насилие, слегка прикрытое обещаниями "решать проблемы". Первыми же методы современного, открытого и массового вымогательства денег у бизнеса отработали, видимо, экотеррористы из числа спасителей планеты от глобального потепления, всерьез начиналось все это еще в 70-е — 80-е годы. В корпорацию приходят вдохновенные экологи, с дипломами и без, и говорят: планете осталось жить недолго. Мы кладем свои жизни на борьбу с этой угрозой. Сколько дадите?
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Почему в таких случаях проще дать, чем разбираться в климатологии: потому что на те же самые, вытащенные у бизнеса деньги накачивается всеобщая атмосфера истерики по поводу судьбы планеты. Демонстрации, публикации, выступления "звезд"… Призывы ООН, Нобелевские премии, международные конвенции и конференции… В итоге получается отличный вечный двигатель — многомиллиардная индустрия, перераспределяющая денежные потоки во впечатляющих масштабах и ускоряющая саму себя.
Сердцевина этой технологии в том, чтобы поднять моральный накал кампании до ультразвука. Есть борцы с угрозой невиданных масштабов, есть миллионы восхищающихся ими, а компания, которая не дает на это деньги, может подвергнуться всеобщему бойкоту. Та же судьба ждет климатологов, осмеливающихся выразить сомнения в пригодности научной и прочей фактологической базы для бешеной деятельности активистов.
Но спасители планеты лишь показали дорогу многим прочим. Кто же против такого эффектного и простого способа получения денег? По тем же методам работают борцы с мясом, насильниками-мужчинами (движение MeToo), ну и вот с расизмом. Так что никакого секрета из своих пожертвований на такие движения никто не делает, наоборот.
По некоторым опросам, заявленные цели движения BLM поддерживают до двух третей американцев. И далеко не все становятся на колено перед угнетенными черными только от страха — многие делают это по зову растроганного сердца. Соответственно, корпорации оказываются просто вынуждены плыть в этой струе экзальтации, даже если понимают, что между делом уничтожают собственную страну.
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Технология, о которой речь, плоха и опасна тем, что до сих пор не найдено идеального противоядия от нее. Почему-то очень плохо работает обращение к доказательствам и фактам. Фактов, помнится, поначалу требовали и от тех, кто предсказывал гибель планеты еще к 1999-му и прочим годам… Что касается расизма в США, то сейчас там только-только поднимается волна возмущения: это мы расисты? А у какой национальной группы в США свои сайты, бары, клубы, куда не пускают белых и любых прочих? Кто кормит черных, считающих за норму жить на пособие и постоянно требовать увеличить таковое за счет "потомков рабовладельцев"?
А превзойти профессиональных активистов по части нагнетания истерики — это надо уметь, не говоря о том, что вот тогда точно будет гражданская война. Представим себе две группы корпораций, каждая из которых поддерживает противоположные стороны конфликта и агитирует за бойкот продукции тех, "кто не с нами". Тогда будет даже хуже, чем сейчас.
17698314
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AirbnbКарл МарксMicrosoft CorporationООНСШААвторы
Популярные комментарии
Корень проблемы в том, что существует место где истерию можно спокойно разжигать - интернет и соцсети в частности. Это проблема любого неструктурированного скопления людей: небольшая группа гиперактивных членов может ввести всех в состояние психоза и повести за собой на любые неблаговидные поступки: хоть на сожжение ведьмы, хоть на борьбу за чьи-то права. В других сферах жизни уже давно выработаны для контроля за такими ситуациями: полиция может разогнать митинг, газета рискует получить крупный штраф и раззориться. Но в интернете таких инструментов почти нет. Цензура Гугла или Фэйсбука работает, но она работает в интересах даже не одной страны, а одной партии. Мне неизвестно в какой форме будет реализован этот инструмент у нас, но предполагаю, что речь пойдет об деанонимизации интернета и ужесточении ответственности за распространение недостоверной информации и разжигании ненависти в интернете.
18 июля, 10:08
ppoint1229
1300000
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