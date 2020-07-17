В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ

Девушка с планшетом в библиотеке. Архивное фото

Девушка с планшетом в библиотеке

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования прорабатывает возможность увеличения академических стипендий для студентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В частности, допускается, что размер выплат могут поднять до уровня минимального размера отплаты труда — 12 130 рублей. В прошлом году средняя государственная академическая стипендия составила 2980 рублей.