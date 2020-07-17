https://ria.ru/20200717/1574520301.html
В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ
Министерство науки и высшего образования прорабатывает возможность увеличения академических стипендий для студентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T23:10
2020-07-18T00:04
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования прорабатывает возможность увеличения академических стипендий для студентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В частности, допускается, что размер выплат могут поднять до уровня минимального размера отплаты труда — 12 130 рублей. В прошлом году средняя государственная академическая стипендия составила 2980 рублей.
В министерстве рассказали, что объем стипендиального фонда рассчитывают, исходя из общего числа обучающихся по очной форме на бюджетных местах. Для увеличения стипендий у Минобрнауки появится потребность в дополнительных бюджетных средствах, добавили в пресс-службе.