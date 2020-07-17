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"Как слону дробина". Депутат оценил возможные санкции США против Турции
Все, чего США попытаются лишить Турцию в рамках возможных санкций, Анкара сможет получить от России или Европы, санкции США для Турции - как "слону дробина в... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T22:42
россия
александр шерин
с-400 «триумф»
госдума рф
турция
сша
в мире
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РИА Новости
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353
60
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россия, александр шерин, с-400 «триумф», госдума рф, турция, сша, в мире

"Как слону дробина". Депутат оценил возможные санкции США против Турции

22:42 17.07.2020
3278
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Все, чего США попытаются лишить Турцию в рамках возможных санкций, Анкара сможет получить от России или Европы, санкции США для Турции - как "слону дробина в мягкую ткань", заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее в конгресс США был внесен законопроект о санкциях в отношении властей Турции за закупку российских ЗРК С-400, говорится в заявлении на сайте одного из авторов документа конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера. Текст законопроекта пока не внесен в базу конгресса.
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"Америка, если будет портить отношения с Турцией, она будет только делать сама себе хуже. Потому что Турция находится в этом плане в комфортных условиях. Все, чего ее попытаются лишить американцы, она сможет получить от России и от своих союзников в Европе, в том числе и своего давнего партнера Германии. Я думаю, что этот блеф - не самый правильный вариант, потому что санкции для Турции со стороны США, как для Китая, - слону дробина в мягкую ткань, вот и все", - сказал Шерин.
Депутат отметил, что президент Турции Тайип Эрдоган "не боится никаких американских санкций". Он подчеркнул, что Турция - ключевой игрок в данном регионе для США, без нее США будет сложно оказывать на Россию то давление, которое они бы хотели оказывать.
"Я думаю, что это какая-то демонстрация для получения определенных уступок со стороны Анкары, для вступления в определенные переговоры … Не факт, что этот закон о введении санкций против Турции будет принят. А даже если он и будет принят, то эти санкции будут минимальными", - отметил Шерин.
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Он уточнил, что условия, которые Россия предложила Турции по поставкам С-400 настолько комфортные, что вряд ли Турция откажется от них и выберет американские комплексы Patriot, действуя в своих экономических интересах. Шерин отметил, что США бьется за рынок вооружения, поэтому не будет делать уступки в цене.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. Администрация президента США Дональда Трампа пока не реализовала свою угрозу о введении санкций против Турции.
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