Киев заявил о задержании одного из организаторов референдума по ЛНР

В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения

В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения

Подозреваемого обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Как отметили в Генпрокуратуре, ему грозит до десяти лет лишения свободы.