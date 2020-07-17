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Киев заявил о задержании одного из организаторов референдума по ЛНР
На Украине сообщили о задержании в Северодонецке одного из организаторов референдума по созданию Луганской народной республики, имя подозреваемого не... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T23:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, донецкая народная республика, в мире

Киев заявил о задержании одного из организаторов референдума по ЛНР

22:04 17.07.2020 (обновлено: 23:47 17.07.2020)
10234
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. На Украине сообщили о задержании в Северодонецке одного из организаторов референдума по созданию Луганской народной республики, имя подозреваемого не сообщается.
По данным СБУ, этот человек является бывшим украинским чиновником, который много лет работал на руководящих должностях. Отмечается, что с 2014 года он стал активным участником митингов в областном центре, а после образования ЛНР стал председателем координационного Народного совета. Сейчас он вернулся на контролируемую Киевом территорию, говорится в сообщении ведомства.
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"РБК-Украина" отмечает, что речь может идти о бывшем сотруднике украинского министерства инфраструктуры Андрее Андрееве. Агентство сообщило, что СБУ опубликовала снимок задержанного с прикрытым лицом, журналисты отыскали оригинал фотографии.
Подозреваемого обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Как отметили в Генпрокуратуре, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
В апреле 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов они объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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