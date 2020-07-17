Лукашенко заявил об отсутствии проблем в отношениях с Казахстаном

Касательно белорусско-казахстанских отношений, Лукашенко заверил, что цели, которые поставили руководства двух стран, белорусская сторона будет "свято блюсти". "Мы обязательно реализуем все, что от нас будет зависеть, если только правительство Казахстана в этом направлении будет двигаться, вы от нас получите самые позитивные шаги", - подчеркнул он.