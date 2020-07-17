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Лукашенко заявил об отсутствии проблем в отношениях с Казахстаном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республики нет никаких проблем в отношениях с Казахстаном. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T21:26
александр лукашенко
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, минск, белоруссия, казахстан, в мире

Лукашенко заявил об отсутствии проблем в отношениях с Казахстаном

21:26 17.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске. Архивное фото
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республики нет никаких проблем в отношениях с Казахстаном.
"Мы очень хотим иметь хорошие отношения с Казахстаном, прежде всего экономические, потому что это - база. У нас нет проблем в политике, военно-политической сфере. Никаких проблем с Казахстаном. Экономика тоже без проблем, но тот товарооборот, который мы имеем – не для наших экономик, особенно для Казахстана", - сказал Лукашенко в пятницу на встрече в Минске с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Вчера, 20:52
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Он отметил, что у стран схожие подходы по формированию и развитию Евразийского экономического союза. "Мы всегда находили понимание с первым президентом Казахстана (Нурсултаном Назарбаевым – ред.), когда создавали этот союз, поэтому по белорусскому направлению вы можете не переживать. Здесь мы будем работать только на наше единство", - сказал белорусский лидер.
Касательно белорусско-казахстанских отношений, Лукашенко заверил, что цели, которые поставили руководства двух стран, белорусская сторона будет "свято блюсти". "Мы обязательно реализуем все, что от нас будет зависеть, если только правительство Казахстана в этом направлении будет двигаться, вы от нас получите самые позитивные шаги", - подчеркнул он.
В свою очередь премьер Казахстана отметил, что две страны отличают особые отношения стратегического партнерства и близость народов, добрые личные отношения руководителей. Он отметил, что задача правительств выполнять договоренности, достигнутые на уровне президентов. "Мы будем работать в этом направлении", - заверил Мамин. Он также позитивно оценил встречу с белорусским премьером Романом Головченко, назвав ее конструктивной. Премьер уточнил, что стороны обсудили новые сферы сотрудничества, где есть нереализованный потенциал, например, в АПК.
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Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияКазахстанВ мире
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