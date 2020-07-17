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В Киеве возле станции метро "Шулявская" прогремел взрыв
Взрыв произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадал один человек, сообщила в пятницу пресс-служба Нацполиции Украины. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T21:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ситуация на украине, киев, в мире

В Киеве возле станции метро "Шулявская" прогремел взрыв

21:23 17.07.2020 (обновлено: 21:48 17.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСкорая помощь в Киеве
Скорая помощь в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Скорая помощь в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Взрыв произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадал один человек, сообщила в пятницу пресс-служба Нацполиции Украины.
По данным полиции, взрыв произошел на проспекте Победы у входа на станцию метро "Шулявская". По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.
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"На месте происшествия предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован… Личность потерпевшего устанавливается", - сообщила пресс-служба.
На месте происшествия работают правоохранители. Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.
Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Как сообщила пресс-служба метрополитена, были повреждены окна станции.
"Метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров", - сообщила пресс-служба в Facebook.
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