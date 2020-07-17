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В Киеве возле станции метро "Шулявская" прогремел взрыв
Взрыв произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадал один человек, сообщила в пятницу пресс-служба Нацполиции Украины. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T21:23
2020-07-17T21:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ситуация на украине, киев, в мире
КИЕВ, 17 июл – РИА Новости.
Взрыв произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве
, пострадал один человек, сообщила в пятницу пресс-служба Нацполиции Украины
.
По данным полиции, взрыв произошел на проспекте Победы у входа на станцию метро "Шулявская". По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.
"На месте происшествия предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован… Личность потерпевшего устанавливается", - сообщила пресс-служба.
На месте происшествия работают правоохранители. Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.
Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Как сообщила пресс-служба метрополитена, были повреждены окна станции.
"Метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров", - сообщила пресс-служба в Facebook
.