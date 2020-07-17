Пашинян хочет обсудить с Мишустиным ситуацию на границе с Азербайджаном

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Минске

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Минске

"Так получилось, что наша встреча совпадает с ростом напряжённости на армяно-азербайджанской границе. Я надеюсь, вы проинформированы, что неизвестно, как и почему, но азербайджанские войска решили атаковать границу Армении. Я проинформирую вас об этом событии и о текущей ситуации", - сказал Пашинян в Минске, где прошло заседание Евразийского межправительственного совета.

Он добавил также, что эти события" происходят на фоне подстрекательства третей стороны, и это нужно ещё понять, кто, в чем и зачем заинтересован".

"Я думаю, что это тоже очень важная тема, и мы сегодня обсудим ещё и это", - сказал премьер министр Армении.

Пашинян добавил, что отношения России и Армении сегодня носят стратегический характер и планомерно развиваются. Он также выразил надежду, что потерявший из-за эпидемии коронавируса темпы взаимный товарооборот восстановится.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха , где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга.