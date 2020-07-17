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Пашинян хочет обсудить с Мишустиным ситуацию на границе с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на двусторонних переговорах с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Минске заявил, что хотел бы обсудить... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T21:18
ситуация на армяно-азербайджанской границе
никол пашинян
михаил мишустин
азербайджан
армения
в мире
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353
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, никол пашинян, михаил мишустин, азербайджан, армения, в мире

Пашинян хочет обсудить с Мишустиным ситуацию на границе с Азербайджаном

21:18 17.07.2020
3488
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Минске
МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на двусторонних переговорах с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Минске заявил, что хотел бы обсудить напряженную ситуацию на границе Армении и Азербайджана.
"Так получилось, что наша встреча совпадает с ростом напряжённости на армяно-азербайджанской границе. Я надеюсь, вы проинформированы, что неизвестно, как и почему, но азербайджанские войска решили атаковать границу Армении. Я проинформирую вас об этом событии и о текущей ситуации", - сказал Пашинян в Минске, где прошло заседание Евразийского межправительственного совета.
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Он добавил также, что эти события" происходят на фоне подстрекательства третей стороны, и это нужно ещё понять, кто, в чем и зачем заинтересован".
"Я думаю, что это тоже очень важная тема, и мы сегодня обсудим ещё и это", - сказал премьер министр Армении.
Пашинян добавил, что отношения России и Армении сегодня носят стратегический характер и планомерно развиваются. Он также выразил надежду, что потерявший из-за эпидемии коронавируса темпы взаимный товарооборот восстановится.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга.
Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеНикол ПашинянМихаил МишустинАзербайджанАрменияВ мире
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