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В Пензенской области умерла пациентка с коронавирусом
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 71, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T21:17
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пензенская область, общество

В Пензенской области умерла пациентка с коронавирусом

21:17 17.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи "Домашний доктор" в Тамбове
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости. Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 71, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 5 919 случаев коронавируса. К 16 июля в области скончались 70 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Жертвой коронавируса стала женщина 1950 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз аорты, коронарных, церебральных, мезентериальных артерий, нефроангиосклероз, ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), нарушение ритма, хронический атрофический гастрит, хронический индуративный панкреатит. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что врачи в регионе в пятницу выписали 10 пациентов после лечения коронавируса, а общее число выздоровевших возросло до 5 254.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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