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Сенатор прокомментировал проект о санкциях против Турции за покупку С-400
Российские поставки С-400 в Турцию не остановятся, несмотря на угрозу санкций США, исполнение контракта уже идёт, заявил РИА Новости первый зампред комитета... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T21:58
владимир джабаров
с-400 «триумф»
совет федерации рф
турция
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
владимир джабаров, с-400 «триумф», совет федерации рф, турция, сша, в мире

Сенатор прокомментировал проект о санкциях против Турции за покупку С-400

21:09 17.07.2020 (обновлено: 21:58 17.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские поставки С-400 в Турцию не остановятся, несмотря на угрозу санкций США, исполнение контракта уже идёт, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В конгресс США внесен законопроект о санкциях в отношении властей Турции за закупку российских ЗРК С-400, говорится в заявлении на сайте одного из авторов документа конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера.
"Обратного пути договоренностям уже не будет, несмотря ни на какие решения конгресса. Уже идёт исполнение контракта", - заявил Джабаров.
Кроме того, сказал сенатор, президент Турции не тот человек, чтобы поддаваться таким угрозам со стороны Вашингтона.
"Эрдоган парень упёртый, на него вряд ли это подействует", - подчеркнул он.
Как подчеркнул Джабаров, конгресс США занимается санкционной политикой в ущерб своей законодательной работе. "Складывается впечатление, что они там с ума уже посходили со своими санкциями. Только этим и занимаются, вместо того чтобы принимать законы", - отметил сенатор.
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9 июля, 19:30
Эксперт рассказал о целях испытаний С-400 в Турции
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Владимир ДжабаровС-400 «Триумф»Совет Федерации РФТурцияСШАВ мире
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