Сенатор прокомментировал проект о санкциях против Турции за покупку С-400

"Обратного пути договоренностям уже не будет, несмотря ни на какие решения конгресса. Уже идёт исполнение контракта", - заявил Джабаров.

"Эрдоган парень упёртый, на него вряд ли это подействует", - подчеркнул он.

Как подчеркнул Джабаров, конгресс США занимается санкционной политикой в ущерб своей законодательной работе. "Складывается впечатление, что они там с ума уже посходили со своими санкциями. Только этим и занимаются, вместо того чтобы принимать законы", - отметил сенатор.