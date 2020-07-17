Лукашенко рассказал о впечатлениях от встречи с Мишустиным

"То, что мы производим (в Белоруссии – ред.), нужно Казахстану, то, что вы производите, нам тоже нужно. Хотя проблемы определенные всегда бывают с поставками, логистикой … Думаю, с нынешним премьер-министром России, с новым правительством, я уверен, что мы очень многое можем сделать, в том числе и в Евразийском экономическом союзе", - сказал Лукашенко после встречи с российским премьером.