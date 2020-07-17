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Лукашенко рассказал о впечатлениях от встречи с Мишустиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что белорусская сторона и российское правительство РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:52
россия
аскар мамин
евразийский экономический союз
михаил мишустин
александр лукашенко
белоруссия
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в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, аскар мамин, евразийский экономический союз, михаил мишустин, александр лукашенко, белоруссия, казахстан, в мире

Лукашенко рассказал о впечатлениях от встречи с Мишустиным

20:52 17.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что белорусская сторона и российское правительство могут многое сделать, в том числе в рамках ЕАЭС.
Такое мнение он высказал на встрече в Минске с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, который, как и глава российского правительства, участвовал в заседании межправсовета ЕАЭС в белорусской столице.
"То, что мы производим (в Белоруссии – ред.), нужно Казахстану, то, что вы производите, нам тоже нужно. Хотя проблемы определенные всегда бывают с поставками, логистикой … Думаю, с нынешним премьер-министром России, с новым правительством, я уверен, что мы очень многое можем сделать, в том числе и в Евразийском экономическом союзе", - сказал Лукашенко после встречи с российским премьером.
Президент Белоруссии также извинился за то, что казахстанскому премьеру пришлось ожидать окончания их с Мишустиным встречи, которая продлилась около полутора часов, и поблагодарил его за терпение. "Первый раз встретились с премьером России, куча проблем, кстати, и о наших общих проблемах (в рамках ЕАЭС – ред.) речь шла", - сказал белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 17:44
Лукашенко обещал рассказать Мишустину о странных вещах на выборах
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РоссияАскар МаминЕвразийский экономический союзМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоБелоруссияКазахстанВ мире
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