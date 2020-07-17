https://ria.ru/20200717/1574517805.html
Лукашенко рассказал о впечатлениях от встречи с Мишустиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что белорусская сторона и российское правительство РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:52
2020-07-17T20:52
россия
аскар мамин
евразийский экономический союз
михаил мишустин
александр лукашенко
белоруссия
казахстан
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аскар мамин, евразийский экономический союз, михаил мишустин, александр лукашенко, белоруссия, казахстан, в мире
МИНСК, 17 июл – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
после встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным
заявил, что белорусская сторона и российское правительство могут многое сделать, в том числе в рамках ЕАЭС
.
Такое мнение он высказал на встрече в Минске
с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым
, который, как и глава российского правительства, участвовал в заседании межправсовета ЕАЭС в белорусской столице.
"То, что мы производим (в Белоруссии – ред.), нужно Казахстану, то, что вы производите, нам тоже нужно. Хотя проблемы определенные всегда бывают с поставками, логистикой … Думаю, с нынешним премьер-министром России, с новым правительством, я уверен, что мы очень многое можем сделать, в том числе и в Евразийском экономическом союзе", - сказал Лукашенко после встречи с российским премьером.
Президент Белоруссии также извинился за то, что казахстанскому премьеру пришлось ожидать окончания их с Мишустиным встречи, которая продлилась около полутора часов, и поблагодарил его за терпение. "Первый раз встретились с премьером России, куча проблем, кстати, и о наших общих проблемах (в рамках ЕАЭС – ред.) речь шла", - сказал белорусский президент.