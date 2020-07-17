Число случаев COVID-19 в Таджикистане достигло 6786

ДУШАНБЕ, 17 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Число выявленных заболевших с Число выявленных заболевших с COVID-19 в Таджикистане достигло 6786, за последние сутки в республике было зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.

"На вечер пятницы в Таджикистане зарегистрировано 6786 случаев коронавируса, что на 45 больше, чем в минувший четверг", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас в республике вылечились 5483 человека, или 80,7% людей, инфицированных COVID-19, 56 человек умерли.

"За последние 24 часа 171 инфицированный находился под медицинским наблюдением, 52 пациента были выписаны из медучреждений после того, как вылечились", - сказали в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.