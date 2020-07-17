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https://ria.ru/20200717/1574516562.html
Число случаев COVID-19 в Таджикистане достигло 6786
Число выявленных заболевших с COVID-19 в Таджикистане достигло 6786, за последние сутки в республике было зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
таджикистан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, таджикистан, в мире

Число случаев COVID-19 в Таджикистане достигло 6786

20:14 17.07.2020
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© Фото : Национальная Референс лаборатория Республики Таджикистан Работа референс-лаборатории в Душанбе
Работа референс-лаборатории в Душанбе
© Фото : Национальная Референс лаборатория Республики Таджикистан
ДУШАНБЕ, 17 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Число выявленных заболевших с COVID-19 в Таджикистане достигло 6786, за последние сутки в республике было зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"На вечер пятницы в Таджикистане зарегистрировано 6786 случаев коронавируса, что на 45 больше, чем в минувший четверг", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас в республике вылечились 5483 человека, или 80,7% людей, инфицированных COVID-19, 56 человек умерли.
"За последние 24 часа 171 инфицированный находился под медицинским наблюдением, 52 пациента были выписаны из медучреждений после того, как вылечились", - сказали в пресс-службе.
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Вчера, 18:10Распространение нового коронавируса
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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