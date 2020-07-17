В декларациях о доходах и имуществе депутата Козенко выявили неточности

МОСКВА, 17 июли - РИА Новости. Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами ГД, установила факт предоставления депутатом Андреем Козенко неполных сведений о доходах и имуществе.
"Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики установила факт предоставления членом Комитета по финансовому рынку Андреем Козенко неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016, 2017 и 2018 годы. Об этом говорится в решении Комиссии", - сообщает сайт Госдумы.
На сайте отмечается, что комиссия сочла недостаточно убедительными пояснения Козенко и усмотрела факты нарушения с его стороны в вопросах декларирования. В связи с этим комиссия вынесла решение предупредить парламентария о необходимости соблюдения требований федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
"Проверка была проведена по поручению Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина", - цитирует сайт ГД слова председателя комиссии Отари Аршбы.
С обращением провести проверку в ГД обратился генпрокурор РФ Игорь Краснов.
Аршба отметил, что решение вынести депутату предупреждение было принято впервые в соответствии с одобренными ранее Госдумой поправками в закон "О статусе…", а также изменениями в регламент ГД, по которым депутатам в случае первого такого нарушения выносится предупреждение.
Сайт Госдумы отмечает, что Володин ранее сообщал, что если нарушение совершено впервые, депутату будет объявлено предупреждение, за повторное нарушение он может быть лишен руководящей должности в комитете или во фракции. При этом информация о нарушении будет размещена на официальном сайте Госдумы и в "Парламентской газете".