В декларациях о доходах и имуществе депутата Козенко выявили неточности

Аршба отметил, что решение вынести депутату предупреждение было принято впервые в соответствии с одобренными ранее Госдумой поправками в закон "О статусе…", а также изменениями в регламент ГД, по которым депутатам в случае первого такого нарушения выносится предупреждение.

Сайт Госдумы отмечает, что Володин ранее сообщал, что если нарушение совершено впервые, депутату будет объявлено предупреждение, за повторное нарушение он может быть лишен руководящей должности в комитете или во фракции. При этом информация о нарушении будет размещена на официальном сайте Госдумы и в "Парламентской газете".