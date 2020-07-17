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Минздрав оценил состояние системы здравоохранения в Петербурге
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев высоко оценил уровень системы здравоохранения Петербурга, констатировав ее готовность к любой эпидситуации, РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:44
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Минздрав оценил состояние системы здравоохранения в Петербурге

19:44 17.07.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев высоко оценил уровень системы здравоохранения Петербурга, констатировав ее готовность к любой эпидситуации, сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.
В пятницу Гриднев провел в Петербурге совещание по итогам работы городской системы здравоохранения в период пика эпидемии коронавируса.
"Медицина в Санкт-Петербурге - одна из лучших в России. Система здравоохранения в городе организована на высоком уровне – это и квалификация специалистов, правильно выстроенная маршрутизация заболевших, организация порядка оказания помощи в стационарах и амбулаторной службе… Мы видим, что город готов к любому развитию эпидемиологической ситуации", - сказал замглавы Минздрава России, слова которого приводятся в сообщении.
По его оценке, слияние систем городского и федерального здравоохранения оказалось эффективным в условиях сложной эпидобстановки. Как и другим регионам, Петербургу на начальном этапе оказалось сложно перестроить систему оказания медицинской помощи, однако эти трудности удалось оперативно преодолеть, отметил Гриднев.
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В ходе визита в Петербург заместитель министра здравоохранения посетил временный госпиталь на 1 тысячу коек, специально развернутый в выставочном комплексе "Ленэкспо" для лечения пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции. Гриднев назвал уникальным опыт формирования стационара такого уровня в кратчайшие сроки.
Как отмечают городские власти, сейчас в Петербурге разработана дорожная карта поэтапного перевода специализированного коечного фонда, предназначенного для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, в штатный режим работы. Так, с 20 июля возвращаются к обычному режиму Детская городская больница святой Ольги, где была 251 специализированная койка и Клиническая больница святителя Луки (86 коек).
Ранее сообщалось, что работа временного госпиталя в выставочном комплексе "Ленэкспо" приостановлена, большинство его пациентов выздоровели. В ближайшие дни специалисты городских комитетов по здравоохранению и по строительству совместно разработают план модернизации этого стационара.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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