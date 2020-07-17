Минздрав оценил состояние системы здравоохранения в Петербурге

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения РФ Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев высоко оценил уровень системы здравоохранения Петербурга, констатировав ее готовность к любой эпидситуации, сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.

В пятницу Гриднев провел в Петербурге совещание по итогам работы городской системы здравоохранения в период пика эпидемии коронавируса

"Медицина в Санкт-Петербурге - одна из лучших в России. Система здравоохранения в городе организована на высоком уровне – это и квалификация специалистов, правильно выстроенная маршрутизация заболевших, организация порядка оказания помощи в стационарах и амбулаторной службе… Мы видим, что город готов к любому развитию эпидемиологической ситуации", - сказал замглавы Минздрава России , слова которого приводятся в сообщении.

По его оценке, слияние систем городского и федерального здравоохранения оказалось эффективным в условиях сложной эпидобстановки. Как и другим регионам, Петербургу на начальном этапе оказалось сложно перестроить систему оказания медицинской помощи, однако эти трудности удалось оперативно преодолеть, отметил Гриднев.

В ходе визита в Петербург заместитель министра здравоохранения посетил временный госпиталь на 1 тысячу коек, специально развернутый в выставочном комплексе "Ленэкспо" для лечения пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции. Гриднев назвал уникальным опыт формирования стационара такого уровня в кратчайшие сроки.

Как отмечают городские власти, сейчас в Петербурге разработана дорожная карта поэтапного перевода специализированного коечного фонда, предназначенного для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, в штатный режим работы. Так, с 20 июля возвращаются к обычному режиму Детская городская больница святой Ольги, где была 251 специализированная койка и Клиническая больница святителя Луки (86 коек).

Ранее сообщалось, что работа временного госпиталя в выставочном комплексе "Ленэкспо" приостановлена, большинство его пациентов выздоровели. В ближайшие дни специалисты городских комитетов по здравоохранению и по строительству совместно разработают план модернизации этого стационара.