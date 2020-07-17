В конгресс США внесли проект о санкциях против Турции за покупку С-400

Соответствующий законопроект внесли конгрессмены Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и Майкл Маккол. Документ получил название "Закон о противодействии экспорту российских вооружений", в нем предлагается признать поставки С-400 "существенной сделкой", что по действующему американскому законодательству требует ввода санкций.
Предложение конгрессменов опубликовано на сайте Кинзингера.
Поставки зенитных ракетных систем, которые вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, начались в середине июля прошлого года. США потребовали отказаться от сделки и приобрести их комплексы Patriot. При этом американцы угрожали задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести против нее санкции. Анкара идти на уступки отказалась.
В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов. В июне стороны также достигли принципиального согласия по поставке второго комплекта систем ПВО.
Несколько недель назад сенатор Джон Тьюн внес поправку к оборонному бюджету США, в которой предложил выкупить С-400 комплексы у Турции. Тогда официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева отмечала, что Анкара не смогла бы передать Вашингтону зенитные ракетные комплексы без согласия Москвы. Кроме того, пресс-секретарь правящей турецкой партии Омер Челик подчеркивал, что для перепродажи С-400 нет никаких юридических оснований.
16 июля, 21:48Турция пообещала России охранять данные об С-400