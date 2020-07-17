Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574515683.html
В конгресс США внесли проект о санкциях против Турции за покупку С-400
В США предложили ввести санкции против Турции за закупку российских С-400. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:32
с-400 «триумф»
турция
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573429073_0:287:3130:2048_1400x0_80_0_0_ff89b623997e2400677d622a86d69b10.jpg
https://ria.ru/20200707/1574018330.html
https://ria.ru/20200716/1574468160.html
Предупреждали? Да! Купили? Да? ... Знали последствия? Да.... Получите и распишитесь!
118
Или в доказательства дружбы сбить самолет и убить посла?
107
34
турция
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573429073_0:287:3130:2048_1400x0_80_0_0_ff89b623997e2400677d622a86d69b10.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573429073_147:0:2878:2048_1400x0_80_0_0_fcf929e9333a220a789e6b7dd88c9aef.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573429073_691:0:2739:2048_1400x0_80_0_0_ad752c325b7eca827ce9c4b52f752e63.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
с-400 «триумф», турция, сша, в мире

В конгресс США внесли проект о санкциях против Турции за покупку С-400

19:37 17.07.2020 (обновлено: 20:32 17.07.2020)
23708
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкЗенитная ракетная система С-400 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске
Зенитная ракетная система С-400 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В США предложили ввести санкции против Турции за закупку российских С-400.
Соответствующий законопроект внесли конгрессмены Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и Майкл Маккол. Документ получил название "Закон о противодействии экспорту российских вооружений", в нем предлагается признать поставки С-400 "существенной сделкой", что по действующему американскому законодательству требует ввода санкций.
Зенитно-ракетный комплекс С-400
7 июля, 17:02
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Предложение конгрессменов опубликовано на сайте Кинзингера.
Поставки зенитных ракетных систем, которые вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, начались в середине июля прошлого года. США потребовали отказаться от сделки и приобрести их комплексы Patriot. При этом американцы угрожали задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести против нее санкции. Анкара идти на уступки отказалась.
В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов. В июне стороны также достигли принципиального согласия по поставке второго комплекта систем ПВО.
Несколько недель назад сенатор Джон Тьюн внес поправку к оборонному бюджету США, в которой предложил выкупить С-400 комплексы у Турции. Тогда официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева отмечала, что Анкара не смогла бы передать Вашингтону зенитные ракетные комплексы без согласия Москвы. Кроме того, пресс-секретарь правящей турецкой партии Омер Челик подчеркивал, что для перепродажи С-400 нет никаких юридических оснований.
Зенитно-ракетный комплекс С-400
16 июля, 21:48
Турция пообещала России охранять данные об С-400
5493671742623
Обсудить 34
С-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
Популярные комментарии
Предупреждали? Да! Купили? Да? ... Знали последствия? Да.... Получите и распишитесь!
17 июля, 20:21
Stas Dremov
771100327
Или в доказательства дружбы сбить самолет и убить посла?
17 июля, 20:20
Павлуша Кукакин
721111220
Рекомендуем
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Против Киева начали расследование о незакрытии неба при крушении MH17
Проверка боеготовности российских войск. Видео Минобороны РФ
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил вероятность закрытия Москвы из-за коронавируса
Сотрудник полиции
СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Автомобиль на водородной заправке в Париже
Европа проведет зеленую революцию на Украине и заставит платить Россию
Автомобиль полиции в Киеве
Киев заявил о задержании одного из организаторов референдума по ЛНР
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Найден самый ранний симптом коронавируса
Дональд Трамп в медицинской маске
Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
Пранкер рассказал, кто помог дозвониться до президента Польши
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Источник сообщил о передаче дела Ефремова в прокуратуру
Парад украинских вышиванок
Как идея суверенитета Украины привела ее к статусу "подстилки Америки"
Самолет Lockheed P-3 Orion норвежских ВВС
Российские истребители перехватили норвежский самолет-разведчик
Магазин Huawei в Пекине, Китай
Конец недолгой "золотой эры" китайско-британских отношений
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
"Это проблема России". Почему Киев не исполняет Минские соглашения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
Лента новостейМолния