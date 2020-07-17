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Кузнецова изучит законопроекты по совершенствованию семейного кодекса
Уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова изучит поступившие на этой неделе в Госдуму законопроекты по совершенствованию Семейного кодекса, сообщила... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:03
анна кузнецова
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госдума рф
общество
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анна кузнецова, совет федерации рф, госдума рф, общество

Кузнецова изучит законопроекты по совершенствованию семейного кодекса

19:03 17.07.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова изучит поступившие на этой неделе в Госдуму законопроекты по совершенствованию Семейного кодекса, сообщила омбудсмен.
"На этой неделе в Государственную Думу поступил пакет законопроектов, несколько инициатив. Но на наш взгляд, очень важно начинать именно сначала. И оценить весь спектр мер, который сегодня должен быть создан для того, чтобы изменить ситуацию, которая есть на данный момент... Поэтому здесь важно скоординировать усилия по совершенствованию законодательства в этой сфере. И, конечно, мы предметно рассмотрим все законопроекты, которые сегодня выдвинуты, тем более, некоторые из них уже поступили к нам на заключение", - сказала Кузнецова РИА Новости.
Сенаторы внесли во вторник в Госдуму пакет законопроектов под общим названием "О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи". В частности, один из проектов запрещает в России браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. Также документ запрещает усыновление детей такими парами. Кроме того, в Госдуму также был внесён законопроект, разрешающий принудительно разлучать ребёнка с родителями только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.
Авторами инициативы стали руководитель временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.
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