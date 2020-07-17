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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574513649.html
В Азербайджане продлили карантин из-за COVID-19 до 31 августа
Карантинный режим продлен в Азербайджане из-за коронавируса до 31 августа, сообщает в пятницу оперативный штаб при кабмине республики. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:55
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, баку, азербайджан, в мире

В Азербайджане продлили карантин из-за COVID-19 до 31 августа

18:55 17.07.2020
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкПолицейский проверяет документы у водителя автомобиля в Баку
Полицейский проверяет документы у водителя автомобиля в Баку
© Sputnik / Мурад Оруджев
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БАКУ, 17 июл - РИА Новости. Карантинный режим продлен в Азербайджане из-за коронавируса до 31 августа, сообщает в пятницу оперативный штаб при кабмине республики.
"В соответствии с анализом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением нового вида коронавирусной инфекции (COVID-19), особый карантинный режим по стране продлен до 00:00 31 августа 2020 года"- сообщил оперштаб.
Усиление режима при этом будет оставаться в силе до 5 августа в столице Баку и в ряде регионов республики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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