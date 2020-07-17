https://ria.ru/20200717/1574513158.html
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:44
2020-07-17T20:57
россия
воздушно-десантные войска россии
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
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https://ria.ru/20200223/1565111582.html
Damir Aliev
менее пафосную музыку нельзя было поставить? вообще молодец Кужугетович, это именно он придумал резкие неожиданные проверки устраивать, которые от всех в секрете держались до самой последней минуты, даже от высшего генералитета. чтобы не расслаблялся никто. после того бардака что устроил Сердюков ему в наследство оставил - Шойгу возвратил военным гордость и честь служить в армии своей страны.
235
Снусмумрик Гобс
Вы сами в это верите? Перебазирование дополнительных сил неделю назад началось. ;)
152
54
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Проверка боеготовности российских войск. Видео Минобороны РФ
В ходе проверки будут отработаны учебные задачи по локализации кризисных ситуаций различного характера, в частности, при действиях условных бандформирований и терактах с захватом заложников. Добавляется, что проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного уровня и масштаба на 35 полигонах, участках местности, 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей.
2020-07-17T18:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-десантные войска россии, владимир путин, сергей шойгу, безопасность