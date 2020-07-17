Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574513158.html
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:57
россия
воздушно-десантные войска россии
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574512257_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_a67a47cfed08c1143a05fe1baa959d48.jpg
https://ria.ru/20200223/1565111582.html
менее пафосную музыку нельзя было поставить? вообще молодец Кужугетович, это именно он придумал резкие неожиданные проверки устраивать, которые от всех в секрете держались до самой последней минуты, даже от высшего генералитета. чтобы не расслаблялся никто. после того бардака что устроил Сердюков ему в наследство оставил - Шойгу возвратил военным гордость и честь служить в армии своей страны.
235
Вы сами в это верите? Перебазирование дополнительных сил неделю назад началось. ;)
152
54
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Проверка боеготовности российских войск. Видео Минобороны РФ
В ходе проверки будут отработаны учебные задачи по локализации кризисных ситуаций различного характера, в частности, при действиях условных бандформирований и терактах с захватом заложников. Добавляется, что проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного уровня и масштаба на 35 полигонах, участках местности, 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей.
2020-07-17T18:44
true
PT1M14S
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574512257_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_a67a47cfed08c1143a05fe1baa959d48.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574512257_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_065d5a51f18faa5b6f10c9896c0e44d8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574512257_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_a5936a897a6ce14e2a8fbdce12fc3d50.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, воздушно-десантные войска россии, владимир путин, сергей шойгу, безопасность

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

18:44 17.07.2020 (обновлено: 20:57 17.07.2020)
55781
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
Ранее в военном ведомстве рассказали о планах оценить способность Южного и Западного военных округов обеспечить безопасность страны и их уровень подготовки к учениям "Кавказ-2020".
Кроме того, пройдет проверка отдельных соединений центрального подчинения, а также ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.
Военнослужащие на Красной площади
23 февраля, 09:02
Новейшая техника и вооружения: чем армия сможет защитить Россию
Для выполнения поставленных задач Генштаб сформирует рабочие группы.
Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, всего в мероприятиях примут участие более 149 тысяч солдат и офицеров, а также около 27 тысяч единиц военной техники.
502297323769
Обсудить 54
РоссияВоздушно-десантные войска РоссииВладимир ПутинСергей ШойгуБезопасность
Популярные комментарии
менее пафосную музыку нельзя было поставить? вообще молодец Кужугетович, это именно он придумал резкие неожиданные проверки устраивать, которые от всех в секрете держались до самой последней минуты, даже от высшего генералитета. чтобы не расслаблялся никто. после того бардака что устроил Сердюков ему в наследство оставил - Шойгу возвратил военным гордость и честь служить в армии своей страны.
17 июля, 18:52
Damir Aliev
129923190
Вы сами в это верите? Перебазирование дополнительных сил неделю назад началось. ;)
17 июля, 19:06
СГСнусмумрик Гобс
86520058
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил вероятность закрытия Москвы из-за коронавируса
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Против Киева начали расследование о незакрытии неба при крушении MH17
Зенитная ракетная система С-400 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске
В конгресс США внесли проект о санкциях против Турции за покупку С-400
Сотрудник полиции
СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Найден самый ранний симптом коронавируса
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Автомобиль на водородной заправке в Париже
Европа проведет зеленую революцию на Украине и заставит платить Россию
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Источник сообщил о передаче дела Ефремова в прокуратуру
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
Пранкер рассказал, кто помог дозвониться до президента Польши
Автомобиль полиции в Киеве
Киев заявил о задержании одного из организаторов референдума по ЛНР
Самолет Lockheed P-3 Orion норвежских ВВС
Российские истребители перехватили норвежский самолет-разведчик
Сотрудники элитного подразделения бундесвера KSK
В Германии при задержании "шварцвальдского Рэмбо" пострадал спецназовец
Дональд Трамп в медицинской маске
Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки
Немецкие войска на улице Ленина в Орле. 3 октября 1941
"Особенная жестокость": как финские солдаты лютовали в 1941 году в России
Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
В России объявили внезапную проверку войск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
Лента новостейМолния