https://ria.ru/20200717/1574513051.html
Шойгу провел переговоры с главой минобороны Израиля
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и его израильский коллега Беньямин Ганц обсудили по телефону перспективы военного сотрудничества и ситуацию на... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:42
2020-07-17T18:47
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
бени ганц
ближний восток
сергей шойгу
израиль
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, бени ганц, ближний восток, сергей шойгу, израиль, безопасность, в мире