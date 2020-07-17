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Шойгу провел переговоры с главой минобороны Израиля
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и его израильский коллега Беньямин Ганц обсудили по телефону перспективы военного сотрудничества и ситуацию на... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T18:47
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
бени ганц
ближний восток
сергей шойгу
израиль
безопасность
в мире
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353
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, бени ганц, ближний восток, сергей шойгу, израиль, безопасность, в мире

Шойгу провел переговоры с главой минобороны Израиля

18:42 17.07.2020 (обновлено: 18:47 17.07.2020)
683
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и его израильский коллега Беньямин Ганц обсудили по телефону перспективы военного сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Минобороны России.
Телефонные переговоры министров состоялись 17 июля.
"Стороны обсудили актуальные вопросы и возможные перспективы двустороннего военного сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке. Переговоры подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее развитие российско-израильского сотрудничества в военной сфере", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
10 июля, 12:32
Лавров оценил ситуацию на Ближнем Востоке
1500028
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБени ГанцБлижний ВостокСергей ШойгуИзраильБезопасностьВ мире
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