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СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Бывшая ведущая музыкального телеканала, личность которой не раскрывается, подала заявление об изнасиловании, сообщила "Комсомольская правда". РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:02
следственный комитет россии (ск рф)
москва
ленинградская область
происшествия
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москва
ленинградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_184:0:3078:1628_1400x0_80_0_0_b8773ddffae1f57d42eaeae0a7cfde3a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), москва, ленинградская область, происшествия

СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала

18:07 17.07.2020 (обновлено: 19:02 17.07.2020)
57914
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Бывшая ведущая музыкального телеканала, личность которой не раскрывается, подала заявление об изнасиловании, сообщила "Комсомольская правда".
По информации издания, 28-летняя девушка проводила время в номере гостиницы в центре Москвы вместе с неким мужчиной, о котором практически ничего не знала. Как потерпевшая оказалась в отеле, не сообщается.
После ее обращения в полицию по горячим следам задержали 27-летнего уроженца Ленинградской области.
По данным источников газеты, материалы дела передали в столичное управление Следственного комитета.
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваЛенинградская областьПроисшествия
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