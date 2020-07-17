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Россия предложила Казахстану разработать программу экономсотрудничества
Россия предлагает Казахстану разработать и подписать новую программу долгосрочного экономического сотрудничества между правительствами стран до 2025 года,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:44
россия
аскар мамин
михаил мишустин
казахстан
экономика
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353
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россия, аскар мамин, михаил мишустин, казахстан, экономика

Россия предложила Казахстану разработать программу экономсотрудничества

17:44 17.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Казахстан
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Казахстан
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Россия предлагает Казахстану разработать и подписать новую программу долгосрочного экономического сотрудничества между правительствами стран до 2025 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с казахстанским коллегой Аскаром Маминым.
Мишустин в пятницу в Минске принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
В ходе встречи Мишустин отметил, что практические вопросы взаимодействия между странами решаются на уровне межправкомиссии по сотрудничеству. "Двадцать второе заседание планируется провести уже совсем скоро, осенью в России", - сказал он.
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Премьер также рассказал о дальнейших планах выстраивания сотрудничества.
"Мы предлагаем разработать и подписать новую программу долгосрочного экономического сотрудничества между правительствами России и Казахстана с планом мероприятий до 2025 года", - сказал он, отметив, что значительную роль основной площадки для обсуждения перспективных направлений взаимодействия между Россией и Казахстаном играет ежегодный форум межрегионального сотрудничества с участием глав государств.
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