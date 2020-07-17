Россия предложила Казахстану разработать программу экономсотрудничества

В ходе встречи Мишустин отметил, что практические вопросы взаимодействия между странами решаются на уровне межправкомиссии по сотрудничеству. "Двадцать второе заседание планируется провести уже совсем скоро, осенью в России", - сказал он.

"Мы предлагаем разработать и подписать новую программу долгосрочного экономического сотрудничества между правительствами России и Казахстана с планом мероприятий до 2025 года", - сказал он, отметив, что значительную роль основной площадки для обсуждения перспективных направлений взаимодействия между Россией и Казахстаном играет ежегодный форум межрегионального сотрудничества с участием глав государств.