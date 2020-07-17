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Распространение нового коронавируса
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Казахстан хотел бы закупить разработанную в России вакцину от COVID-19
Казахстан хотел бы иметь возможность в числе первых стран приобрести вакцину от коронавируса, когда она будет запущена в России в промышленное производство,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:38
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Казахстан хотел бы закупить разработанную в России вакцину от COVID-19

17:38 17.07.2020
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Казахстан хотел бы иметь возможность в числе первых стран приобрести вакцину от коронавируса, когда она будет запущена в России в промышленное производство, заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу в Минске принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета. На полях мероприятия он встретился с казахским коллегой.
Мамин поблагодарил Россию за всю оказанную помощь в борьбе с коронавирусом - за лекарства, средства защиты, а также за решение направить в Казахстан российских специалистов. "Самое главное, мы получили компетенции российских врачей, которые приехали, работали и работают в разных регионах Казахстана", - сказал он.
Он также отметил, что в Казахстане следят за испытаниями разработанной в России вакцины от коронавируса.
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"В этой связи, Михаил Владимирович, мы рассчитываем на то, что когда начнется промышленный выпуск вакцины с тем, чтобы Казахстан имел возможность приобрести партии вакцины в числе первых стран, имел возможность применить среди населения. Это очень важно", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАскар МаминКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинМинскКазахстанВ мире
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