Казахстан хотел бы закупить разработанную в России вакцину от COVID-19

Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко

МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Казахстан хотел бы иметь возможность в числе первых стран приобрести вакцину от коронавируса , когда она будет запущена в России в промышленное производство, заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу в Минске принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета. На полях мероприятия он встретился с казахским коллегой.

Мамин поблагодарил Россию за всю оказанную помощь в борьбе с коронавирусом - за лекарства, средства защиты, а также за решение направить в Казахстан российских специалистов. "Самое главное, мы получили компетенции российских врачей, которые приехали, работали и работают в разных регионах Казахстана", - сказал он.

Он также отметил, что в Казахстане следят за испытаниями разработанной в России вакцины от коронавируса.

"В этой связи, Михаил Владимирович, мы рассчитываем на то, что когда начнется промышленный выпуск вакцины с тем, чтобы Казахстан имел возможность приобрести партии вакцины в числе первых стран, имел возможность применить среди населения. Это очень важно", - сказал он.