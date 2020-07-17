https://ria.ru/20200717/1574509059.html
Мумия в израильском музее оказалась сделана из зерна
Мумия размером с ребенка возрастом около 3 тысяч лет, которая на протяжении долгого времени была частью коллекции Израильского национального морского музея в... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:29
2020-07-17T17:29
риа наука
древний египет
хайфа
израиль
в мире
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древний египет
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РИА Новости
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РИА Новости
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древний египет, хайфа, израиль, в мире
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Мумия размером с ребенка возрастом около 3 тысяч лет, которая на протяжении долгого времени была частью коллекции Израильского национального морского музея в городе Хайфа
, оказалась имитацией из грязи и зерна, сообщает газета Daily Mail
.
Сообщается, что египетский саркофаг в виде бога Осириса с "мумией" и еще один небольшой саркофаг, которым около трех тысяч лет, долгое время были частью израильского археологического музея, однако его сотрудники сомневались в подлинности официальных записей о том, что в них хранились мумифицированные сердца. Предполагалось, что в саркофаге большего размера может находиться мумифицированный ребёнок.
Саркофаги были отправлены на экспертизу, где их изучили с помощью компьютерной томографии. Мумия большего размера оказалась подобием человека, сделанным из зерна и грязи. В саркофаге меньшего размера в виде бога неба и солнца Гора была обнаружена мумифицированная птица, по мнению ученых, это был сокол.
"В древнем Египте
, когда создавалась гробница для человека, они ( египтяне - ред.) помещали туда определенные артефакты и даже некоторых животных вместе с мумифицированными останками. И птицы в древнем Египте играли очень важную роль.., потому что считалось, что они защитники, их часто помещали в гробницы с фараонами", - заявила одна из ученых, принимающих участие в исследовании, Марсия Хавитт.
Ученые отметили, что они очень взволнованы полученными результатами и намерены продолжить исследование.