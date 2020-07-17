Мумия в израильском музее оказалась сделана из зерна

Сообщается, что египетский саркофаг в виде бога Осириса с "мумией" и еще один небольшой саркофаг, которым около трех тысяч лет, долгое время были частью израильского археологического музея, однако его сотрудники сомневались в подлинности официальных записей о том, что в них хранились мумифицированные сердца. Предполагалось, что в саркофаге большего размера может находиться мумифицированный ребёнок.