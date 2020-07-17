Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200717/1574509059.html
Мумия в израильском музее оказалась сделана из зерна
Мумия размером с ребенка возрастом около 3 тысяч лет, которая на протяжении долгого времени была частью коллекции Израильского национального морского музея в... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:29
риа наука
древний египет
хайфа
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574508603_11:0:772:428_1400x0_80_0_0_a32a2edddb5aba49f0eb114a7eb139b9.jpg
https://ria.ru/20200124/1563812672.html
1
древний египет
хайфа
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574508603_11:0:772:428_1400x0_80_0_0_a32a2edddb5aba49f0eb114a7eb139b9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574508603_211:0:782:428_1400x0_80_0_0_de940f8f70d3dced824348797b9aa968.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574508603_178:0:606:428_1400x0_80_0_0_d34db395c8ce24a9a6e2fc337e13e157.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
древний египет, хайфа, израиль, в мире

Мумия в израильском музее оказалась сделана из зерна

17:29 17.07.2020
1457
© Фото : Страница Haifa Museums в FacebookТомография мумии
Томография мумии
© Фото : Страница Haifa Museums в Facebook
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мумия размером с ребенка возрастом около 3 тысяч лет, которая на протяжении долгого времени была частью коллекции Израильского национального морского музея в городе Хайфа, оказалась имитацией из грязи и зерна, сообщает газета Daily Mail.
Сообщается, что египетский саркофаг в виде бога Осириса с "мумией" и еще один небольшой саркофаг, которым около трех тысяч лет, долгое время были частью израильского археологического музея, однако его сотрудники сомневались в подлинности официальных записей о том, что в них хранились мумифицированные сердца. Предполагалось, что в саркофаге большего размера может находиться мумифицированный ребёнок.
Саркофаги были отправлены на экспертизу, где их изучили с помощью компьютерной томографии. Мумия большего размера оказалась подобием человека, сделанным из зерна и грязи. В саркофаге меньшего размера в виде бога неба и солнца Гора была обнаружена мумифицированная птица, по мнению ученых, это был сокол.
древнем Египте, когда создавалась гробница для человека, они ( египтяне - ред.) помещали туда определенные артефакты и даже некоторых животных вместе с мумифицированными останками. И птицы в древнем Египте играли очень важную роль.., потому что считалось, что они защитники, их часто помещали в гробницы с фараонами", - заявила одна из ученых, принимающих участие в исследовании, Марсия Хавитт.
Ученые отметили, что они очень взволнованы полученными результатами и намерены продолжить исследование.
Говорящая мумия жреца
24 января, 09:54РИА Наука
Ученые восстановили голос 3000-летней мумии
3203113
Обсудить 1
РИА НаукаДревний ЕгипетХайфаИзраильВ мире
Рекомендуем
Клещи в пробирке
Врач рассказал, когда нельзя самостоятельно удалять клеща
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Аксенов назвал реакцию Киева на поправки в конституцию России истерикой
Социальная сеть Twitter
Эксперт считает, что взлом Twitter провели профессионалы
Принцесса Беатрис Йоркская и итальянский аристократ и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Против Киева начали расследование о незакрытии неба при крушении MH17
Фотография, опубликованная на странице Канье Уэста в Twitter
Канье Уэст опубликовал фотографию скалы президентов США со своим лицом
Высокий суд Лондона
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко обещал рассказать Мишустину о странных вещах на выборах
Мали
В Мали 14 человек погибли в ходе протестов
Джеймс Ле Мезюрье
СМИ рассказали о махинациях основателя "Белых касок"
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
В России будут производить оксфордскую вакцину от коронавируса
Пассажирский поезд
РЖД заявили о росте загрузки пассажирских поездов
Участники акции против Brexit в Лондоне
Британии нужны веские доказательства "вмешательства" России, заявила UKIP
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Татарстане нашли тела подростков, пропавших около плотины
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт оценил ситуацию вокруг "Северного потока – 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
02:27Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Лента новостейМолния