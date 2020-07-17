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Эксперт считает, что взлом Twitter провели профессионалы
Взлом Twitter ряда известных людей и компаний определенно был проведен профессионалами и требовал участия до 15 человек, считает приглашенный профессор по... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:28
илон маск
канье уэст
билл гейтс
барак обама
джо байден
twitter
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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илон маск, канье уэст, билл гейтс, барак обама, джо байден, twitter, в мире

Эксперт считает, что взлом Twitter провели профессионалы

17:28 17.07.2020
374
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Социальная сеть Twitter. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости, Михаил Тургиев. Взлом Twitter ряда известных людей и компаний определенно был проведен профессионалами и требовал участия до 15 человек, считает приглашенный профессор по кибербезопасности Университета Мэриленда Ричард Уайт, который около 30 лет проработал в этой сфере.
Ранее неизвестные взломали аккаунты ряда американских знаменитостей. В число пострадавших от взлома попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.
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"Думаю, это была, скорее, профессиональная атака, а не по случаю, потому что был план взломать, разместить эти ссылки (код счета для перевода биткоинов - ред.) в этих учетных записях, банковский счет уже был готов, чтобы туда можно было переводить деньги", - сказал он РИА Новости.
По его словам, количество потенциальных участников этого взлома зависит от того, насколько сложная была схема получения доступа к внутренним инструментам управления аккаунтами Twitter и перевода полученных в результате мошенничества средств.
"Я бы сказал, что не больше 15-20, но, если честно, то, вероятно, это было около 10-15 человек", - сказал Уайт.
Он не исключил, что у мошенников могли быть сообщники внутри компании, либо был успешно проведен перехват данных доступа. "В этом случае они успешно получили доступ к административным функциям, так что они не выдали себя, они выглядели, как нормальные администраторы, работающие с этими известными аккаунтами. Насколько это легко? Это легко, если используется известная уязвимость, и надо просто дождаться, когда попадутся необходимые логины-пароли, чтобы можно было перехватить и использовать их по своему усмотрению", - пояснил эксперт.
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По его мнению, в системах обеспечения безопасности в цифровой среде слабым звеном всегда остается человек. "Самым слабым звеном в цепи обеспечения кибербезопасности всегда будут пользователи, люди. Как предотвратить и можно ли предотвратить такое в будущем? Если говорить прямо, то невозможно предотвратить 100% таких атак", - сказал Уайт.
Однако смягчить возможные последствия можно, уверен эксперт. Для этого надо обучать сотрудников, вести наблюдение за потоками данных и поведением пользователей, чтобы обнаружить что-то необычное, и оперативно реагировать.
В этой ситуации, считает он, Twitter будет много и подробно отчитываться о принятых мерах и в конечном счете доверие пользователей восстановится и соцсеть вернется к форматной работе.
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Илон МаскКанье УэстБилл ГейтсБарак ОбамаДжо БайденTwitterВ мире
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