Канье Уэст опубликовал фотографию скалы президентов США со своим лицом

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст, который накануне зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах, опубликовал в Twitter фотографию мемориала на горе Рашмор, где его лицо находится рядом с другими четырьмя скульптурными портретами президентов США.
На фотографии скульптурный портрет Канье Уэста находится справа от портрета Авраама Линкольна. Изображение рэпер подписал лаконично - "2020".
Мемориал на горе Рашмор представляет собой высеченный в граните барельеф высотой 18,6 метра с портретами четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Мемориал был создан в 1927-1941 годах под руководством скульптора Гутзона Борглума и приурочен к 150-летию основания США.
Уэст заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп. По традиции реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты двух ведущих партий - Республиканской и Демократической - в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось, - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому не получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования.