https://ria.ru/20200717/1574507781.html
В Петербурге доноры плазмы с антителами к COVID-19 получат выплаты
Петербуржцы, переболевшие коронавирусом и ставшие донорами плазмы, получат стимулирующие выплаты, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:15
2020-07-17T17:15
распространение нового коронавируса
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александр беглов
санкт-петербург
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр беглов, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Петербуржцы, переболевшие коронавирусом и ставшие донорами плазмы, получат стимулирующие выплаты, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Соответствующее постановление о дополнительной мере социальной поддержки доноров антиковидной плазмы подписал губернатор Петербурга Александр Беглов
.
"Для привлечения доноров и увеличения объемов заготовки плазмы предусматривается материальное поощрение. Плазму могут сдавать люди, перенесшие заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19. Размер выплаты зависит от объема сданной плазмы, максимальная сумма - 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Средства на эти выплаты будут направлены из резервного фонда правительства Петербурга.
В начале июля сообщалось, что 60 пациентов выздоровели и выписаны из больниц в Петербурге после переливания им плазмы крови с антителами к коронавирусу. Менее чем за два месяца 84 больным было перелито 164 дозы антиковидной плазмы. Всего за этот период в Петербурге было заготовлено 66,9 литра антиковидной плазмы, которая используется для лечения пациентов в тяжелом состоянии.
Первый забор антиковидной плазмы в Петербурге состоялся 7 мая. Первыми лечение переливанием донорской плазмы с антителами к новой коронавирусной инфекции получили три пациента городской больницы №40 Курортного района. В течение недели были получены успешные результаты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.