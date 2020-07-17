В Петербурге доноры плазмы с антителами к COVID-19 получат выплаты

"Для привлечения доноров и увеличения объемов заготовки плазмы предусматривается материальное поощрение. Плазму могут сдавать люди, перенесшие заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19. Размер выплаты зависит от объема сданной плазмы, максимальная сумма - 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В начале июля сообщалось, что 60 пациентов выздоровели и выписаны из больниц в Петербурге после переливания им плазмы крови с антителами к коронавирусу. Менее чем за два месяца 84 больным было перелито 164 дозы антиковидной плазмы. Всего за этот период в Петербурге было заготовлено 66,9 литра антиковидной плазмы, которая используется для лечения пациентов в тяжелом состоянии.