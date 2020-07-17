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Мишустин рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом
Россия продолжит оказывать помощь Казахстану в противодействии коронавирусной инфекции, заверил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с казахским... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
заседание межправсовета еаэс
аскар мамин
михаил мишустин
казахстан
в мире
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коронавирус covid-19, россия, заседание межправсовета еаэс, аскар мамин, михаил мишустин, казахстан, в мире

Мишустин рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом

17:07 17.07.2020
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МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Россия продолжит оказывать помощь Казахстану в противодействии коронавирусной инфекции, заверил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с казахским коллегой Аскаром Маминым.
Мишустин в пятницу в Минске принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
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"Мы очень дорожим дружбой и партнерством с Казахстаном. Наши совместные усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день подтвердили особый, я бы сказал братский характер наших отношений", - сказал он.
Мишустин отметил, что в Казахстан были доставлены средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, тест-системы.
"Будем в дальнейшем взаимодействовать, оказывать поддержку в противодействии пандемии", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались. По состоянию на вечер четверга в Казахстане было выявлено 66895 случаев COVID-19, число выздоровевших пациентов превысило 40 тысяч. В стране зафиксировано 396 случаев смерти от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗаседание межправсовета ЕАЭСАскар МаминМихаил МишустинКазахстанВ мире
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