Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574506570.html
Мишустин выступил за дальнейшее развитие маркировки товаров в ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает важным дальнейшее развитие системы маркировки в Евразийском экономическом союзе, пилотный проект по маркировке... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:14
евразийский экономический союз
михаил мишустин
минск
белоруссия
казахстан
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574514409_0:146:3123:1903_1400x0_80_0_0_f10434c2299967bc3fc302fc949631c7.jpg
https://ria.ru/20200717/1574506150.html
минск
белоруссия
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574514409_0:146:3123:1903_1400x0_80_0_0_f10434c2299967bc3fc302fc949631c7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574514409_197:0:2928:2048_1400x0_80_0_0_f8c1381dcc6ada6d9200c9dda20b2366.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574514409_538:0:2586:2048_1400x0_80_0_0_9cfc9f56a419f5d1599892d01aad4f62.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евразийский экономический союз, михаил мишустин, минск, белоруссия, казахстан, экономика

Мишустин выступил за дальнейшее развитие маркировки товаров в ЕАЭС

17:03 17.07.2020 (обновлено: 19:14 17.07.2020)
211
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗаседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает важным дальнейшее развитие системы маркировки в Евразийском экономическом союзе, пилотный проект по маркировке меховых изделий показал эффективность данного механизма.
"Необходимо обеспечить практическую реализацию соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, а также уже принятых решений совета комиссии, которые определят номенклатуру этих товаров", - сказал глава российского правительства на заседании Межправсовета ЕАЭС в Минске.
По его словам, благодаря пилотному проекту по маркировке меховых изделий объем их легального оборота значительно вырос, было выявлено около 85% контрафакта на рынках Белоруссии, Казахстана и России, практически в несколько раз увеличился объем таможенных платежей.
"На сегодняшний день распространение маркировки на различные группы товаров защитит предпринимателей от недобросовестной конкуренции, а потребителям даст возможность перед покупкой товаров проверить их на безопасность и качество", - убежден Мишустин.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Вчера, 16:53
Страны ЕАЭС сформировали проект карты индустриализации
500000
Обсудить 0
Евразийский экономический союзМихаил МишустинМинскБелоруссияКазахстанЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
Россия предложила ЕАЭС использовать свои таможенные наработки
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Страны ЕАЭС сформировали проект карты индустриализации
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Крым направит 145 миллионов рублей на поддержку бизнеса
Медицинский работник проверяет температуру у водителя на блокпосте при въезде в Алма-Ату
Мишустин рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске
Мишустин оценил товарооборот между Россией и Казахстаном
Рауф Арашуков
Мосгорсуд продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР обвинили силовиков в размещении техники у объектов инфраструктуры
Совместное фотографирование глав делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске
Россия предложила создать в ЕАЭС специальную систему по трудовой миграции
Стенд ОАО РЖД
РЖД ожидают падения дальних перевозок пассажиров на 30%
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Казахстан
Россия предложила Казахстану разработать программу экономсотрудничества
Фотография, опубликованная на странице Канье Уэста в Twitter
Канье Уэст опубликовал фотографию скалы президентов США со своим лицом
Улица подтопленного дачного поселка районе в Московской области
В Подмосковье 52 дома остаются подтопленными из-за непогоды
Процесс заморозки плазмы
В Петербурге доноры плазмы с антителами к COVID-19 получат выплаты
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов во время встречи в Минске
Мишустин провел встречу с премьером Киргизии
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украинского экс-министра вызывают на допросы по делу о взятке в $6 млн
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
02:27Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Лента новостейМолния