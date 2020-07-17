https://ria.ru/20200717/1574506570.html
Мишустин выступил за дальнейшее развитие маркировки товаров в ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает важным дальнейшее развитие системы маркировки в Евразийском экономическом союзе, пилотный проект по маркировке... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:03
2020-07-17T19:14
евразийский экономический союз
михаил мишустин
минск
белоруссия
казахстан
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, михаил мишустин, минск, белоруссия, казахстан, экономика