https://ria.ru/20200717/1574506533.html
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:23
2020-07-17T17:23
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, коронавирус covid-19, новости культуры, елизавета ii, великобритания