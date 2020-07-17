Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре

По информации издания, пара устроила небольшую свадьбу в эту пятницу в Королевской часовне Всех Святых (часовня королевы Виктории) в Виндзорском замке.

По словам инсайдера, на церемонии присутствовала бабушка Елизавета II вместе с супругом принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, а также другие близкие родственники, в том числе отец невесты Эндрю, герцог Йоркский, второй сын Елизаветы II. Всего было около 20 гостей.