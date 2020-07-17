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https://ria.ru/20200717/1574506533.html
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:23
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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стиль жизни, коронавирус covid-19, новости культуры, елизавета ii, великобритания

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре

17:23 17.07.2020
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© REUTERS / Benoit TessierПринцесса Беатрис Йоркская и итальянский аристократ и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци
Принцесса Беатрис Йоркская и итальянский аристократ и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци
© REUTERS / Benoit Tessier
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
По информации издания, пара устроила небольшую свадьбу в эту пятницу в Королевской часовне Всех Святых (часовня королевы Виктории) в Виндзорском замке.
По словам инсайдера, на церемонии присутствовала бабушка Елизавета II вместе с супругом принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, а также другие близкие родственники, в том числе отец невесты Эндрю, герцог Йоркский, второй сын Елизаветы II. Всего было около 20 гостей.
О помолвке 31-летняя принцесса и 37-летний бизнесмен объявили в сентябре прошлого года. Свадьба была запланирована на май этого года, но из-за пандемии коронавируса пышный праздник пришлось перенести на следующий год.
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