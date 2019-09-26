Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке

ЛОНДОН, 26 сен - РИА Новости, Мария Табак. Внучка королевы Великобритании Елизаветы II 31-летняя принцесса Беатрис и ее возлюбленный 35-летний Эдоардо Мапелли Моцци объявили о помолвке.
Беатрис – старшая дочь среднего сына королевы принца Эндрю. Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
31 августа, 03:00АкцентыСмерть в тоннеле леди Дианы: не уберегли или подставили?Она прожила еще три часа, пока врачи проводили реанимацию. Последней надеждой был открытый массаж сердца, которое сильно сместилось вправо. Не помогло. После автокатастрофы в ночь на 31 августа 1997 года в Париже скончалась принцесса Диана – та, которую называли "королевой сердец".
"Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и господина Эдоардо Мапелли Моцци. Ее Королевское Высочество и господин Мапелли Моцци обручились во время поездки в Италию в этом месяце. Эдо создал дизайн кольца вместе с британским ювелиром Шоном Лином. Свадьба состоится в 2020 году. О дополнительных деталях будет объявлено позднее", - говорится в заявлении герцога Йоркского.
Моцци - миллионер, занимается бизнесом в сфере недвижимости. Он также был пасынком покойного друга бывшего премьера Дэвида Кэмерона Кристофера Шейла. Его родители давно знакомы с герцогом и герцогиней Йоркскими. От предыдущего брака у Мапелли Моцци есть двухлетний сын. Его увлечения – опера и крикет.
"Мы чрезвычайно счастливы в связи с тем, что можем поделиться новостями о нашей помолвке. Мы так рады вместе начать это жизненное приключение и ждем не дождемся свадьбы. У нас множество общих интересов и ценностей, и мы знаем, что это будет очень помогать нам в последующие годы, полные любви и счастья", - говорится в заявлении жениха и невесты.
Свой восторг в связи с предстоящим событием выразили и обе пары родителей: герцог Йоркский и его бывшая супруга герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, а также граф Алессандро Мапелли Моцци и его экс-супруга Никки Уильямс-Эллис. Мапелли Моцци-старший - бывший горнолыжник, участник Олимпийских игр.
"Я так рада за тебя, моя обожаемая старшая сестра, и за дорогого Эдо", - написала принцесса Эжени в Instagram.