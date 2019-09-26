Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке

"Мы чрезвычайно счастливы в связи с тем, что можем поделиться новостями о нашей помолвке. Мы так рады вместе начать это жизненное приключение и ждем не дождемся свадьбы. У нас множество общих интересов и ценностей, и мы знаем, что это будет очень помогать нам в последующие годы, полные любви и счастья", - говорится в заявлении жениха и невесты.