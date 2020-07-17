Эрдоган раскритиковал действия Египта в Ливии

АНКАРА, 17 июл - РИА Новости. Действия Египта в Ливии по оказанию помощи главе Ливийской национальной армии Халифе Хафтару незаконны, заявил президент Турции Тайип Эрдоган журналистам в пятницу.
В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявлял, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
"В Ливии есть законное правительство (Файеза) Сарраджа, и есть незаконный путчист Хафтар. Продолжается противостояние между теми, кто поддерживает законное правительство Ливии, и теми, кто поддерживает путчиста Хафтара. Все их действия являются незаконными", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос о действиях Египта в Ливии.
Он добавил, что Турция не оставит Ливию "в одиночестве". "Мы взяли на себя ответственность в Ливии, продолжим ее нести и будем оказывать постоянную поддержку нашим ливийским братьям", - сказал турецкий президент.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.