Эрдоган раскритиковал действия Египта в Ливии

"В Ливии есть законное правительство (Файеза) Сарраджа, и есть незаконный путчист Хафтар. Продолжается противостояние между теми, кто поддерживает законное правительство Ливии, и теми, кто поддерживает путчиста Хафтара. Все их действия являются незаконными", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос о действиях Египта в Ливии.