Страны ЕАЭС сформировали проект карты индустриализации

"Очень важная карта индустриализации, которая предполагает разработку новых проектов в промышленности. Сегодня уже имеем заявки таких проектов суммарной стоимостью без малого 200 миллиардов долларов", - сообщил Мясникович журналистам по итогам заседания Евразийского межправсовета в Минске.

По словам главы ЕЭК, еще одним принципиальным решением стало принятие в ЕАЭС программы по космосу. Как указал Мясникович, сформирована группировка из пяти космических аппаратов для дистанционного зондирования земли и обмена информацией в рамках союза. Кроме того, он отметил важность программы по агроиндустрии, направленной на "обеспечение полной продовольственной безопасности".

При этом Мясникович констатировал сохранение барьеров и препятствий в ЕАЭС. "Только в текущем году мы устранили девять из 15 барьеров. Правда, немножко приросли и новыми. Но, в принципе, есть понимание, что препятствия, которые создаются на внутреннем рынке, необходимо решать достаточно быстро", - добавил председатель коллегии ЕЭК.