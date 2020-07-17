https://ria.ru/20200717/1574506150.html
Страны ЕАЭС сформировали проект карты индустриализации
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сформировали проект карты индустриализации с заявками суммарной стоимостью почти 200 миллиардов долларов,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:53
2020-07-17T16:53
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евразийский экономический союз
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киргизия
армения
казахстан
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, белоруссия, киргизия, армения, казахстан, экономика
МИНСК, 17 июл – РИА Новости.
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС
) сформировали проект карты индустриализации с заявками суммарной стоимостью почти 200 миллиардов долларов, сообщил в пятницу председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК
) Михаил Мясникович.
"Очень важная карта индустриализации, которая предполагает разработку новых проектов в промышленности. Сегодня уже имеем заявки таких проектов суммарной стоимостью без малого 200 миллиардов долларов", - сообщил Мясникович журналистам по итогам заседания Евразийского межправсовета в Минске.
По словам главы ЕЭК, еще одним принципиальным решением стало принятие в ЕАЭС программы по космосу. Как указал Мясникович, сформирована группировка из пяти космических аппаратов для дистанционного зондирования земли и обмена информацией в рамках союза. Кроме того, он отметил важность программы по агроиндустрии, направленной на "обеспечение полной продовольственной безопасности".
При этом Мясникович констатировал сохранение барьеров и препятствий в ЕАЭС. "Только в текущем году мы устранили девять из 15 барьеров. Правда, немножко приросли и новыми. Но, в принципе, есть понимание, что препятствия, которые создаются на внутреннем рынке, необходимо решать достаточно быстро", - добавил председатель коллегии ЕЭК.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан
и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.