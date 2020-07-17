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Мишустин оценил товарооборот между Россией и Казахстаном
Россия и Казахстан должны восстановить темпы роста товарооборота к концу этого года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:48
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Мишустин оценил товарооборот между Россией и Казахстаном

16:48 17.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске
МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан должны восстановить темпы роста товарооборота к концу этого года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На полях заседания Межправсовета ЕАЭС глава российского правительства провел двустороннюю встречу с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым.
"В первой половине 2020 года наш темп торгово-экономического сотрудничества объективно замедлился, это было связано с коронавирусной инфекцией, и с января по май его объем примерно на 7,5 процентов уменьшился... Но я уверен, что мы восстановим к концу 2020 года уверенный рост, и в связи с этим считаю необходимым возобновить на регулярной основе консультации с казахстанскими партнёрами по координации макроэкономической политики", - сказал Мишустин.
Он также отметил особый братский характер отношений двух стран и пообещал и дальше оказывать поддержку Казахстану, в том числе в области борьбы с коронавирусом.
В свою очередь премьер Казахстана также выразил уверенность в восстановлении объёмов товарооборота в указанные сроки и подчеркнул, что Казахстан рассчитывает на приобретение российской вакцины от коронавируса в числе первых стран.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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