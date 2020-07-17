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Мосприрода предложила москвичам сделать домики для летучих мышей
Москвичи могут смастерить домики для летучих мышей, тем самым помочь обрести "крышу" этим краснокнижным животным, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
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мосприрода, москва, общество

Мосприрода предложила москвичам сделать домики для летучих мышей

16:46 17.07.2020
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© Flickr / Binu K SМалайский коротконосый крылан
Малайский коротконосый крылан
© Flickr / Binu K S
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москвичи могут смастерить домики для летучих мышей, тем самым помочь обрести "крышу" этим краснокнижным животным, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Все давно знакомы с традицией развешивать скворечники к прилету птиц весной. Но мало кто знает, что деревянный дом можно сделать и для рукокрылых, которых в Москве обитает 6 видов, и все они занесены в Красную книгу города. Чтобы помочь летучим мышам, Мосприрода объявляет конкурс на самые надежные, красивые и оригинальные домики для них. Стоит сразу отметить, что новых домов летучие мыши не любят, чаще всего они заселяются в конструкции, которым уже более двух лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для того, чтобы принять участие в конкурсе Мосприроды, необходимо сделать домик по схеме и примерам, важно не красить домик изнутри и снаружи (за исключением декора), использовать не строганные доски, толщиной не менее 1,5 см, щель для летучих мышек делать от 1,5 до 2 см, а вход располагать снизу. Домики с заявками можно принести в Дирекцию природной территории "Серебряный бор" до 24 августа, в конце августа их развесят на природных территориях Москвы.
"При Московском зоопарке с 2017 года существует Центр реабилитации рукокрылых, где их принимают от жителей, если те их нашли у себя дома или заметили летучую мышку в беде. Можно даже стать волонтером и поучаствовать в настоящем спасении мышей, откормив до нужного веса, для начала одну или парочку, к зимней спячке и вернув их в зоопарк на зимовку. Новым ответственным волонтерам в зоопарке всегда очень рады", - отмечается в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМоскваОбщество
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