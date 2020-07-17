Мосприрода предложила москвичам сделать домики для летучих мышей

Отмечается, что для того, чтобы принять участие в конкурсе Мосприроды, необходимо сделать домик по схеме и примерам, важно не красить домик изнутри и снаружи (за исключением декора), использовать не строганные доски, толщиной не менее 1,5 см, щель для летучих мышек делать от 1,5 до 2 см, а вход располагать снизу. Домики с заявками можно принести в Дирекцию природной территории "Серебряный бор" до 24 августа, в конце августа их развесят на природных территориях Москвы.

"При Московском зоопарке с 2017 года существует Центр реабилитации рукокрылых, где их принимают от жителей, если те их нашли у себя дома или заметили летучую мышку в беде. Можно даже стать волонтером и поучаствовать в настоящем спасении мышей, откормив до нужного веса, для начала одну или парочку, к зимней спячке и вернув их в зоопарк на зимовку. Новым ответственным волонтерам в зоопарке всегда очень рады", - отмечается в сообщении.